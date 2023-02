Beszólás, deréktörés és együttműködés az MSZP évnyitóján

Az évadnyitó első felszólalója Hiller István volt. A szocialisták választmányi elnöke azzal indította beszédét, hogy több százezer magyar képviseletében szólhat az MSZP, ezt a képviseletet hazafias kötelességüknek tartják. Akarják és vállalják is „a magyarság és európaiság közösségének nagyszerű ügyét”.

Hiller István hangsúlyozta: nem azért akarják Magyarországot az EU tagjának tudni, mert ez kényszer, vagy mert „nem tudunk onnan kimászni”, hanem azért, mert Magyarországot az Európai Unió büszke és értékeit jól képviselő tagjának akarják tudni.

Aki így gondolkodik, az társunk és lehetséges szövetségesünk, aki ellenkezőleg, az politikai ellenfelünk.

Az MSZP meggyőződése, hogy Magyarországnak akkor jó, ha értékeit, hagyományait és érdekeit vállalva a jövőbe lát, a Nyugathoz, az unióhoz tartozónak akarja ezt a hazát.

Hiller István kijelentette, hogy az uniót sok gond gyötri, „de tényleg, van bárki is, aki azt gondolja, hogy Szent István idején tökéletes, vonzó földi paradicsom volt a Nyugat? Hát nem”, és mégis odakötötte hazánkat, „ez a valódi példa”.

Az országgyűlési képviselő beszéde végén külön köszöntötte a jászberényi időközi választáson önkormányzati mandátumot nyerő MSZP-s képviselőket, valamint több szakszervezet vezetőjét, akik részt vettek az eseményen.

Nem jobbról, hanem balról lehet győzni

„Nem akkor nehéz baloldalinak lenni, amikor minden rendben megy egy országban, akkor nehéz, ha semmi sem megy rendben” – jelentette ki Kunhalmi Ágnes az MSZP évadnyitóján.

Az MSZP társelnöke elmondta, hogy a magyar munkavállalók a harmadik legrosszabbul fizetettek az EU-ban, az infláció Magyarországon a legnagyobb, az Eurostat adatai szerint a fejlettségi rangsorban hátrafelé lépett az ország. Kunhalmi Ágnes szerint minden adat azt mutatja, hogy az elmúlt 10 év elvesztegetett időszak volt Magyarország számára, és ezt „sok honfitársunk könnye kíséri”, de nem kell ennek így lennie, ez az állapot nem eleve elrendeltetett.

Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta: az MSZP-t erősíteni, felemelni kell, hallatnia kell a hangját, hogy demokratikus és jóléti fordulat legyen, ezt pedig az igazi, őszinte, hiteles, baloldali, szociáldemokrata értékek, vagyis az MSZP nélkül nem lehet megcsinálni.

A társelnök arról is beszélt: a 2022-es országgyűlési választás tanulsága az, hogy „a szélsőjobboldali, autoriter, fasiszta úton lépkedő kormányfőt” nem lehet legyőzni jobboldalról; nem jobbról, hanem balról, szociáldemokrata vízióval és miniszterelnök-jelölttel lehet felülkerekedni Orbán Viktoron.

Itt az ideje tárgyalni

Kunhalmi Ágnes szerint ahhoz, hogy valódi fordulat legyen, beszélni kell arról is, hogy mi van az ellenzéki demokratákkal. Leszögezte, hogy a gondolkodáson kell változtatni, vagyis fordulat kell az ellenzéki pártok politikai magatartásában,

a tévhiteket, tévutakat el kell hagyni.

A társelnök kitért rá, hogy vannak olyan ellenzéki pártpolitikusok, akik nem tartják időszerűnek a tárgyalásokat az együttműködésről és a 2024-es önkormányzati választásokról.

Akkor minek van itt az ideje?

– tette fel a kérdést Kunhalmi Ágnes, majd hozzátette: a Fidesz nem fogja ölbe tett kézzel hagyni, hogy újrázhassanak a demokratikusan megválasztott ellenzéki polgármesterek és önkormányzati képviselők. A szocialista politikus szerint a Fidesz célja, hogy kitakarítsa az önkormányzatokból az ellenzéki vezetőket, akik jó példát mutatnak az országban arról, hogy jól is lehet működtetni az önkormányzatokat.

Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta: nagyon is itt van az ideje az ellenzéki tárgyalásoknak, a megegyezés elkerülhetetlen, ezt bizonyítja a jászberényi időközi választás eredménye is. Tanulságként említette, hogy Jászberényben négy MSZP-s, két momentumos, két jobbikos és két Kossuth Kör-ös jelölt hozott létre egy egyesületet, majd „ripityára verték” a Fidesz erőit.

Ugyanakkor van egy másik tanulság is: a jászberényi együttműködésből kimaradt pártok szavazói is felismerték, hogy hova kell húzni a X-et, ezért köszönet jár nekik, „bölcsebbek voltak, mint a pártvezetőik”. Az MSZP szükségesnek tartja, hogy mihamarabb trágyalások kezdődjenek meg a pártok és a helyi civilek között.

Nem démonizálni kell az előválasztást

Kunhalmi Ágnes üzent az ellenzéknek is: vannak, akik a 2022-es kudarcot az együttműködésre és az előválasztásra fogják. A társelnök szerint ha nem fogtak volna össze, még ennyi helyen sem tudtak volna győzni 2022-ben, három-négy egyéni képviselői helynél többet nem tudtak volna megnyerni.

Nem démonizálni kell az előválasztást, nem félni kell tőle, hanem meg kell nyerni

– jelentette ki az MSZP társelnöke. Kifejtette: ez az egyetlen eszköz arra, hogy egy jelölt induljon el a Fidesz jelöltjével szemben.

Ne kezeljék bűnbakként az előválasztást

– tette hozzá Kunhalmi Ágnes.

Nem mondta ki, hogy a Demokratikus Koalícióra gondol (amelyhez éppen a napokban lépett át két szocialista politikus), de egyértelműen a Gyurcsány Ferenc vezette pártról beszélt Kunhalmi Ágnes, amikor azt mondta: nem fogják hagyni, hogy helyben beágyazott, győztes politikusaikat zsarolják vagy kiszorítsák. Az MSZP társelnöke azt javasolta, hogy „akik ilyet tesznek”, azok inkább vállalják a tisztességes megmérettetést az előválasztáson.

Térjenek vissza a demokratikus útra, tartsák be a demokratikus szabályokat

– hangsúlyozta Kunhalmi Ágnes. Azt is mondta: nemcsak a nevükben kell demokratikusnak lenni, hanem úgy is kell viselkedni, és nem szabad olyan eszközöket használni, mint a Fidesz, mert lehet, hogy ez éppen most működik, de tévút. Az MSZP társelnöke szerint egyrészt elveszítik a Fidesszel szemben az erkölcsi fölényüket, másrészt veszélyeztetik a demokratikus Magyarország helyreállítását.

Az MSZP egyenrangú félként tekint a nagyobb és a kisebb ellenzéki pártokra is, továbbá Kunhalmi Ágnes egyetért Dobrev Klárával abban, hogy egyetlen párt vezetője se kényszeríthesse rá az akaratát bárkire.

Arról is beszélt az MSZP társelnöke, hogy 2024-ben nem csupán önkormányzati, hanem európai parlamenti választás is lesz. Utóbbival összefüggésben elmondta: az elmúlt 100 év legjobb döntése volt, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Kunhalmi Ágnes kiemelte: az Európai Unión kívül nincs élet, nem az ellenségünk, mi is európaiak vagyunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Unió nem fogja megoldani az ország minden problémáját, a belpolitikait sem, és akik az ellenkezőjét mondják, azok félrevisznek.

„A magyaroknak kell megharcolniuk egy jóléti, demokratikus országért. Az MSZP készen áll erre” – jelentette ki Kunhalmi Ágnes.

„Ha valaki bántani akar, annak letöröm a derekát”

Az MSZP társelnöke beszéde elején a biztonság fontosságát hangsúlyozta, az olyan jellegű biztonságét, amikor „az ember egy pénteki délután leülhet, hátradőlhet, becsukhatja a szemét, és tudja, hogy nem fog minden összedőlni, mire kinyitja”. Komjáthi Imre világossá tette, hogy ők szocialisták, a jobboldalnak csak integetni tud, de nem kötnek újabb kompromisszumot,

az MSZP eddig mindig balról nyert választást.

A társelnök leszögezte, hogy az emberek jólétét a tőke elé helyezik. „Mindenki nézzen szét, és merje azt mondani, hogy túl sok a baloldalból, túl sok a megértés, a törődés, a békevágy, hogy túl bőkezűen bánnak a szegényekkel, hogy túl sok joguk van az elnyomottaknak” – folytatta Komjáthi Imre, azt üzenve, hogy aki ezt mondja, azt elviszi Borsodba, mert „nem csak a távoli világokból hozott híradásokból lehet látni szegénységet és reménytelenséget”. Az MSZP ajánlata azzal kezdődik, hogy meghatározzák az emberhez méltó feltételeket, és biztosítják.

Komjáthi Imre több követelésüket/ígéretüket is megfogalmazta:

Legyen egy világos szolgáltatási kör, ami minden magyart megillet, ezt az állam biztosítsa.

Az állam lépjen hátrébb, és mondja azt, hogy az alapvető élelmiszerekből nem szednek adót.

Felzárkóztatnák az alacsony nyugdíjakat. 13. havi juttatásként 205 ezer forintot adnának.

A politikus szerint akkor van biztonság, ha valaki a munka által képes magáról és szeretteiről gondoskodni, de „tömegek útját zárták el a boldogulás elől, a kőművestől a tervezőmérnökig mindenki kivándorol, magyarok százezrei”.

„Milyen jövő vár arra a nemzetre, ahol apostoli szegénységet vállal az, aki pedagógusnak megy?” – tette fel a kérdést Komjáthi Imre. Az MSZP a dolgozók megélhetését, biztonságát védi, „ne legyen hetente újabb zseniális ötlet, amit azonnal be kell jelenteni Facebookon”. Olyan Magyarországot akarnak, ahol a magyar vállalkozók évekre előre tudnak tervezni.

A szocialisták megújítanák az ingyenesen járó közszolgáltatásokat, finanszírozható, mindenkit ellátó egészségügyet akarnak. Komjáthi Imre kijelentette azt is, hogy a közteherviselés igazságos átalakításra szorul, a gazdagoktól több adót szednének, „többet kérnénk vissza a milliós fizetésekből, és semmit nem kérnénk vissza a minimálbérből”. A társelnök a minőségi közoktatás és a nyitott egyetemek fontosságát is hangsúlyozta.

Az ellenzéki képviselő úgy látja, egyre fojtogatóbb a légkör a világban, és bár az Európai Unió számos eredményt ért el, tőle ne számítsanak az EU kritikátlan dicséretére, az MSZP szociális Európát akar, amihez szükség van az európai szocialisták erős szövetségére és magyar szocialista képviselőkre is az Európai Parlamentben.

Komjáthi Imre kitért arra is, hogy „ma már nem úri huncutság a zöld gondolat”, hanem a gyermekekért viselt felelősség legfontosabb alapja. Megemlítette azt is, hogy világháború szélén táncolunk, náluk pedig nem üres szlogen a békevágy, hanem az egyetlen helyes válasz a fenyegető veszélyekre.

Az MSZP társelnöke beszéde végén személyesebb hangvételre váltva elmondta, hogy hat gyereke van, és azt tudja ajánlani, ami a családját is működteti, többek között felsorolta, hogy lesz fedél, „ha valaki bántani akar, annak letöröm a derekát”, „a cipőd nem lesz lyukas, a kabátod sem széllel bélelt, lehetsz, aki lenni akarsz, tanulhatsz, megismerheted a világot, választhatsz magadnak életet”.

Van miből erőt meríteni, van kikre építeni

Tüttő Kata, az MSZP alelnöke, Budapest főpolgármester-helyettese azzal kezdte beszédét, hogy az elmúlt egy év nem volt könnyű, majd a 2024-es évvel kapcsolatban emlékeztetett rá: önkormányzati és európai parlamenti választás is lesz. A politikus megjegyezte, hogy samponból sem szerette a „kettő az egyben-t”. Aztán kifejtette, hogy miről fog szólni a két választás: honnan lesz háziorvos olyan körzetekben, ahol már évek óta nincs, illetve az európai egészségügyről, aszfaltozásról, és a nagy európai városokat összekötő infrastruktúrákról.

Az MSZP alelnöke kijelentette, két választás lesz és két küldetésük van: meg kell védeni az önkormányzatiságot, az önkormányzatokat, amelyek a demokrácia utolsó tartalékait jelentik, és ahonnan vissza lehet, kell építeni a demokráciát.

A másik küldetésről azt mondta: erős Európa, szívében Magyarországgal, erős Európa azonban nincs Magyarország nélkül. A kérdés az, hogy az EU belső iránytűjét a gazdasági érdekek rángatják, vagy – és ez az MSZP álláspontja – szolidaritás kell. Utóbbihoz az kell, hogy az európai szocialisták kerüljenek többségbe az Európai Parlamentben. Az MSZP-nek lelkileg kell megerősödnie, erőt kell gyűjtenie azokból a példákból, ahol baloldaliak vezetnek. Tüttő Kata hozzátette: a világ legélhetőbb városait szociáldemokraták vezetik.

Azt is megjegyezte: ne azért legyenek büszkék a XIII. kerületi Tóth Józsefre, mert minidig megnyeri a választást, hanem arra a baloldali politikára legyenek büszkék, amivel mindig megnyeri a választást.

Tüttő Kata arra is kitért, hogy a főpolgármester egy baloldali programmal nyert, vagyis a rendszerváltás óta először van baloldali főpolgármestere Budapestnek, amely utat mutatott a járványkezelésben, és a tanárokkal vállalt szolidaritásban is.

Míg a kormány szerint kínai egyetem kell, valójában nincs megfizethető lakhatás, és ezért a főváros szerint diákváros kell. A kormányoldal gazdaságvédelmi alapról beszél, Budapest azt mondja, hogy szolidaritási alap. A kormány hétszeresére emelte a gáz árát, Budapest gázártámogatást adott. A kormány kiűzte az uniós zászlót a terekről, Budapest kitűzte a magyar zászló mellé.

Tüttő Kata szerint van miből erőt merítenie az MSZP-nek, van akikre építhet. „Nekem az MSZP, ti vagytok az első és egyetlen politikai közösség” – jelentette ki az MSZP alelnöke, aki beszéde végén kiemelte: van miért küzdeniük, és ebben együtt fognak menetelni.

Sajtóhírek szerint a 2024-es európai parlamenti választáson Tüttő Kata lesz az MSZP listavezetője, ezt végül nem erősítették meg az évadnyitó rendezvényen.