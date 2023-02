Szlovénia és Magyarország tovább erősítené katonai együttműködését

Fontos, hogy a szomszédos országok a nemzetközi szervezeteken túl is szoros, közvetlen, őszinte és nyílt párbeszédet folytassanak egymással – hangoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón, miután szlovén kollégájával tárgyalt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, Marjan Sarec szlovén védelmi miniszterrel egyetértettek abban, hogy a Nyugat-Balkán biztonsága kiemelt jelentőségű, stabilitása nélkül nincs európai biztonság. Mindkét ország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és kiáll az ország területi épsége és függetlensége mellett – tette hozzá.

Magyarországnak a „veszélyek korszakában” nemcsak a szomszédban dúló háborúval, hanem a délről érkező migrációs nyomással is szembesülnie kell, ezért a megbeszélésen átvették a régió stabilitásának kérdéseit, és megvitatták a migráció kérdéskörét is – számolt be róla a miniszter.

A Nyugat-Balkán stabilitásával kapcsolatban kitért arra, hogy szlovén és magyar katonák egyaránt részt vesznek missziókban, Magyarország az egyik legnagyobb résztvevője a koszovói KFOR-nak, és képviselteti magát a bosznia-hercegovinai EUFOR Althea-misszióban is – számolt be az MTI.

Erősítenék a kapcsolatokat

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarország a béke pártján áll, és el akarja kerülni a belesodródást a háborúba, valamint azt szorgalmazza, hogy a NATO is tegyen meg mindent az eszkalációs veszély elkerülésére. A honvédelmi miniszter tájékoztatta kollégáját a magyar haderő fejlesztésének folyamatáról is, valamint arról, hogy idén Magyarország már a GDP 2 százalékát fordítja haderőfejlesztésre.

A miniszter elmondta azt is, hogy a NATO által szorgalmazott generációváltás igényének Magyarország fiatalítási programmal tesz eleget, amelynek eredményeképpen fiatalabb tiszteket hoznak vezető parancsnoki pozíciókba.

Marjan Sarec közölte, a tárgyaláson elsősorban arról beszéltek, hogyan erősíthetnék tovább a két ország eddig is kitűnő katonai együttműködését.

A legfőbb hangsúly továbbra is a képzéseken – a repülésirányító- és pilótaképzésen -, valamint a hadgyakorlatokon lesz – fűzte hozzá, megjegyezve: tavaly fokozták az együttműködést a különleges műveleteknél, és tovább erősítik az összefogást a katonai logisztikában is.

Marjan Sarec kiemelte, országa a lehető legjobb kétoldalú kapcsolatokra törekszik a szomszédos országokkal, így van ez Magyarország esetében is, amely a legaktívabb partnere Szlovéniának a régióban, a NATO-ban és az Európai Unióban is.

A szlovén védelmi miniszter országa nevében szintén elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, ás elmondta, hogy támogatják Ukrajna függetlenségét, szuverenitását, területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül, valamint önvédelemhez való jogát.

Hozzátette, az ukrajnai történések elgondolkodtatták Szlovéniát is a biztonság és a védelmi befektetések kérdéséről. Elmondta, hogy a magyar miniszter által bemutatott védelemipari stratégiát rendkívül jónak találja. Szlovénia is új védelmi stratégiát készít, valamint növeli védelmi kiadásait – mondta.