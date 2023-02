Dobos-Nagy Noémi még két és fél éves sem volt, amikor agydaganatot állapítottak meg nála. Túl van több életmentő műtéten, sőt már lélegeztetőgépen is volt, pedig még csak kilenc éves.

Dobos-Nagy Noéminek már negyedszerre újult ki az agydaganata, amely 2015-ben kezdődött. Akkor, júniusban volt az első műtéte is, azonban a rosszindulatú tumort nem tudták teljes egészében eltávolítani. Ráadásul egy héttel az első műtétet követően Noémi még gyomorvérzést is kapott, aminek hatására 240-es is volt a pulzusa.

„Hányással és visszatérő fejfájással kezdődött az egész, az orvosok pedig sokáig csak vírusra gyanakodtak. A gyógyszerektől és az infúziótól azonban nem javult az állapota. Végül megnézte egy neurológus, az MR-vizsgálat után pedig már rohammentővel vitték el szegényt.

Az első gondolatom az volt, inkább velem történt volna ez a szörnyűség. Aztán a sokktól elsötétedett előttem minden...

– fogalmazott a kislány édesanyja, Dobos-Nagy Krisztina.

2016 januárjában aztán egy újabb műtétet hajtottak végre. A kislány ugyanis az egyik napon váratlanul összeesett, és – mint később kiderült – ezt az okozta, hogy kiújult a tumor. „A tumorból még kisebb darabot sikerült kiszedni, mint először. Ekkor részleges arcbénulást is kapott, két hétig lélegeztetőgépen tartották.

27 alkalmas sugárkezelést, majd kemoterápiát kapott, amitől egy hónapig küzdöttek az életéért. Aztán öt év tünetmentesen, boldogan eltöltött idő következett. Közben járt óvodába is, és az iskola első évét is elvégezte. Aztán újra jött a szörnyű diagnózis

– mesélte a történteket az édesanyja a Blikknek.

Már nem lehet megműteni

Ezt követően 2021 augusztusában újra kiújult a rosszindulatú daganat, kemoterápiát kapott, ennek ellenére negyedjére is újra nőtt a daganat. A rosszindulatú daganat pedig annyira rossz helyen van az agytörzsében, hogy most már sugárkezelést sem kaphat, és műteni sem tudják.

„A sok rossz ellenére mindent képes csinálni, szeret játszani, rajzolni, babázni. A három lánytestvére nem engedi, hogy elhagyja magát, ők tartják benne a lelket.

Az orvosok nem sok jóval kecsegtetnek sajnos. Noémi nagyon okos, tudja, hogy a szakemberek sem nagyon tudnak már vele mit kezdeni, de ő a végsőkig reménykedik

– árulta el az édesanya.

Ha Ön is segítene a családnak, így tud

A családnak segítségre van szüksége, mert a gipszkartonszerelő édesapa állandóan dolgozik, de a csabrendeki otthonukban egy steril szobát kellene kialakítani, amire ez nem elég. A szoba arra szolgál, ha a gyermek állapota súlyosan romlana, otthon tudja tölteni az időt. Aki támogatná őket, a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány számlaszámára utalva megteheti:11993001-02325172-10000001, közlemény: Noémi 694.