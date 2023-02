Új országos szélrekord született szombaton

Szombaton sok helyen fordultak elő viharosnál erősebb széllökések, sőt, még erősen viharosak (90 km/h-nél erősebbek) is szép számmal kifutottak – az OMSZ közlése szerint. Egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg a meteorológiai szolgálat a hírt.

TOP10-es listánkra csak 100 km/h felett lehetett felkerülni, a legerősebb széllökést (talán nem is olyan meglepő módon) a Kab-hegyen mértük, ahol csaknem 130 km/h-val süvített az orkán erejű északi légmozgás. Ezzel pedig letaszította a dobogó. fokáról az eddigi csúcstartó János-hegyet, ahol 2020-ban mértünk 124 km/h-t

– írta az OMSZ.

A szél jelentős károkat okozott: több helyen áramkimaradások voltak, fák, villanyoszlopok dőltek ki, a Balaton pedig erős hullámzásba kezdett.

A hideg levegő elárasztotta hazánkat, ahogyan ezt tapasztaljuk is. Jelenleg is országszerte fagy. A tegnapihoz képest ma már lényegesen gyengébb lesz a szél, de azért élénk, erős széllökésekre ma is készülni kell, ami hőérzetünket csak tovább rontja – tájékoztatott a szélrekordról beszámoló Facebook-posztban az OMSZ.