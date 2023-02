Kemény ütést vihet be Brüsszel Orbán Viktornak

A kormánypártok szellemi holdudvarát is érzékenyen érintheti, hogy Brüsszel az Erasmus-üggyel beleszállt a kormányba az utóbbi hetekben.

Brüsszel az utóbbi hetekben lépett fel erőteljesen az ellen, hogy az alapítványi fenntartású magyar egyetemek vezetésében ott ülnek a kormánypártok vezető politikusai. Az Európai Bizottság emiatt azt is kilátásba helyezte, hogy megvonnák az Erasmus-program forrásait. A kormányzat azóta jelezte, ezt megelőzendő készek megegyezni az Európai Unió vezetésével, és elfogadni egy törvényt, amelyben kimondanák, hogy miniszterek nem ülhetnek be az egyetemi alapítványok kuratóriumába.

A brüsszeli Politico című lap most arról írt, hogy az egyetemi szférában indított támadás érzékeny pontot jelenthet a magyar kormány számára. Mint írták, a 40 millió eurónyi forrás, amelyet az Erasmus finanszírozására biztosít Brüsszel Magyarországnak, viszonylag elhanyagolható összegnek mondható például azokhoz a több milliárd eurónyi uniós forrásokhoz képest, amelyekről az előző év végén született megállapodás.

Ennek ellenére érezhető volt, hogy a magyar kormány nagyon nagy jelentőséget tulajdonít az ügynek. A brüsszeli lap szerint ez azzal magyarázható, hogy

a Fidesznek van egy nagy szellemi-kulturális bázisa is, amelyre ez az ügy negatívan hatna.

Mint a cikkben megjegyezték, Orbán Viktor abban különbözik a többi „populistának” vélt európai vezetőtől, hogy a pártjának van saját szellemi holdudvara, amelyre nagyban épít a kormányzásban, és mindez a párt identitásának megfogalmazásában (a kereszténységet, konzervatívizmust hangsúlyozó üzenetekben) is gyakran visszaköszön. Így az, ha megvonják a magyar felsőoktatástól a nemzetközi finanszírozást, sokkal érzékenyebben érintheti a kormánypártokat, mint azt a legtöbben gondolják – vélekedett cikkében a Politico szerzője.

A magyar kormány korábban azt is jelezte, ha az ügyben nem lesz megállapodás Brüsszellel, akkor ők fizetik ki az Erasmus-ösztöndíjakat a következő években, hogy a program továbbra is fennmaradhasson. Ezenkívül azt is kilátásba helyezték, ha Brüsszel végül tényleg megvonja a forrásokat, akkor emiatt pert indítanak az Európai Unió Bíróságán.

