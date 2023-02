Jakab Ferenc: Nincs rá garancia, hogy nem emelkedik újból az esetek száma

Nincs rá semmi garancia, hogy egy újabb variáns miatt nem fog újból megemelkedni az esetek száma – többek között erről beszélt az InfoRádióban Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.

Jakab Ferenc kitért az Egyesült Királyság egyes részein nagy gyorsasággal terjedő legújabb koronavírus variánsra is. Mint mondta, ez az XBB.1.5 mutáció, amely korábban az Egyesült Államokban okozott rengeteg fertőzést, és valószínűleg Európa több országában is meg fog jelenni, az omikron alvariánsa. Emiatt a tünetek is az omikronhoz hasonlóak: leginkább a nátha vagy a torokfájással járó megfázás, de még súlyosabb esetben is legfeljebb influenzaszerű tünetekkel átvészelhető, így elenyésző a kórházi ápolásra szorulók száma.

A virológus szerint mindezek ellenére nem árt óvatosnak lenni, az interjúban azt mondta, jelenleg úgy tűnik, évente legfeljebb egyszer, egy szezon előtti, az influenzához hasonló ismétlő oltás hasznos lehet a súlyos lefolyású fertőzések elkerülésére.

Mint ismert, hazánkban hónapok óta mérsékelten zajlik a járvány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelentése szerint a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is stagnál.