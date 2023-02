Szijjártó Péter: Más országok érdekeit szolgálják, akik az akkumulátorgyárak ellen hergelnek

Más országok érdekeit szolgálják, akik az elektromosakkumulátor-gyárak magyarországi telepítése ellen hergelnek, az üzemekre ugyanis szükség van a munkahelyek megóvása és a környezetvédelmi célok teljesítése érdekében is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Nippon Paper Industries mintegy 15 milliárd forintos beruházásának bejelentésén, hogy a japán vállalat vegyipari üzletága akkumulátoralkatrész-üzemet épít Vácrátóton az állam 2,3 milliárd forintos támogatásával, aminek nyomán hatvan új munkahely jön majd létre.

Kiemelte: „mielőtt a hivatásos hergelők itt is akcióba lépnek, szeretném elmondani, hogy a cellulózgyártás az egyik leginkább környezetkímélő technológia, amit e területen használni lehet”.

Ha valaki hergelni akar, akkor a fogmosással vagy annak abbahagyásával kell kezdenie, tekintettel arra, hogy a fogkrémben is felhasználják ezt az anyagot, az élelmiszeripar többi területéről már nem is beszélve

– szögezte le, majd kihangsúlyozta, hogy az európai gazdaság szenved az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt, elhibázott szankciók miatt, de ez sem elég indok a környezet védelmére és a munkahelyek biztosítására vonatkozó stratégiai célok feladására.

Magyarország mindkét területen komoly sikereket ért el a nehéz európai gazdasági helyzet ellenére – húzta alá, és úgy vélekedett, hogy ez egyedül az elektromosautó-ipari beruházásokkal lehetséges.

Hosszú távon lesz garancia

Elmondta, az elektromosautó-ipar egyrészt a gazdasági növekedés hosszú távú garanciáját jelenti […], évtizedekre biztosítja az ország gazdaságának növekedését és a munkahelyek megvédését. Másrészt hozzájárul ahhoz a célkitűzésünkhöz, hogy a közlekedési ágazatot környezetvédelmi szempontból is átalakítsuk – jelentette ki.

Ezért világosan és egyenesen kell beszélnünk arról, hogy akik ma az elektromosakkumulátor-gyárak és beszállító vállalataik magyarországi telepítése ellen hergelnek, azok munkahelyek tízezreit veszélyeztetik, és azt akarják elérni, hogy ezek a munkahelyek valahol egy másik országban vagy más országokban jöjjenek létre – mondta. – Akik ma az elektromosakkumulátor-gyárak ellen hergelnek, azok súlyosan veszélyeztetik a környezetet, hiszen elektromos akkumulátorok nélkül nincsenek elektromos autók, akkor marad a hagyományos hajtáslánc, és akkor a közlekedés átalakítása elmarad, így a környezetvédelmi célokat sem tudjuk elérni

– tette hozzá. A miniszter azt is tudatta: hazánk már ma is a világ negyedik legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártója, az elmúlt két évben tizenkilenc hónapban is az elektromos akkumulátor volt Magyarország első számú exportcikke.

Aláhúzta, az elektromosautó-ipar nem valami új, nem valami titokzatos, nem valami félelmetes dolog, mert az elmúlt hat esztendőben Magyarországon több mint húsz településen jöttek létre az elektromosakkumulátor-gyártáshoz kapcsolódó beruházások. Hozzáfűzte, hogy ez idő alatt negyvenhét beruházást jelentettek be ezen a területen, összesen 7000 milliárd forint értékben.

Kitért arra is, hogy a Japánba irányuló magyar export a tavalyi év első tizenegy hónapjában, 850 millió dollárral, rekordot döntött – írta az MTI.

(Borítókép: Szijjártó Péter 2022. december 8-án. Fotó: Nagy Tamás / Index)