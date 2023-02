Ötven magyar tűzoltó és két keresőkutya indul Törökországba

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára indítja útnak Törökországba a 2023. február 6-i földrengés következményeinek felszámolásához segítséget nyújtó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutató-mentő csapatát – tájékoztat a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya.

A 17.30-kor kezdődő sajtótájékoztatón Rétvári Bence államtitkár elmondta, minél gyorsabban odajut a mentőcsapat, annál több életet tudnak megmenteni. Kilenc tonnányi speciális felszerelést visznek repülővel.

Mint írják, a HUNOR Mentőszervezet 50 fős hivatásos tűzoltó csapattal és két keresőkutyával segíti majd a mentést. A HUNOR tagjai tíz napon keresztül 24 órás munkavégzéssel, két váltásban, teljesen önellátó módon képesek étel, ital, fűtés, víz, szállás, energia és üzemanyag igénylése nélkül dolgozni.

A mentőszervezet számos gyakorlaton és európai uniós misszióban vett már részt, dolgoztak Ukrajnában, Japánban, Macedóniában, a 2014-as szerbiai árvíznél, de Magyarországon is többször helytálltak: mentettek a 2013-as történelmi dunai árvíznél, és egy fővárosi házrobbanásnál is végeztek kutatómunkát.

Mint megírtuk, készen áll a törökországi indulásra a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány. A korábban Mancs kutyával is elhíresült Spider Mentőcsoportként ismert szervezet vezetője, Lehoczki László az Index kérdésére elmondta: keresték őket Törökországból, ahol korábbi katasztrófák esetében már bizonyítottak, és most is készen állnak az indulásra.

Hatalmas pusztítás Törökországban

Több erős földrengés is megrázta Törökországot és Szíriát hétfő hajnalban, a legnagyobb rengésnél 7,8-as erősséget mértek, majd nem sokkal fél 12 előtt újabb erős, 7,7-es magnitúdójú földmozgást észleltek Törökországban. A tragédiában már több mint 2300-an haltak meg, 2600-an megsérültek. A török hatóságok 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek, ami azt jelenti, hogy nemzetközi segítséget kérnek a mentéshez.

A magyar külügyminisztériumnak egyetlen olyan magyar személyről van tudomása, aki a katasztrófa sújtotta területen tartózkodik, vele folyamatosan tartják a kapcsolatot. Szijjártó Péter délután fél 3-kor közölte: a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata Törökországban van, velük a nagykövetség folyamatos kapcsolatban áll, az esti órákban Isztambulból fognak hazautazni.