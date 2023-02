Videó: Egy kidobott fenyőfa talált telibe egy luxusautót Esztergomban

A fedélzeti kamerás felvételen látható, ahogy az autós szabályszerűen halad, de a szél egyszer csak felkapja az úttest közvetlen közelében lévő kidobott fenyőfát, és befújja elé, majd az autó nekiütközik.

„Az autón nincs casco, csak kötelező biztosítás. A 112 azt javasolta, hogy a biztosítómmal beszéljek, de mivel nincs cascóm, szerintem nincs értelme. A fák közterületen voltak, nem gondoltam, hogy valakit felelősségre lehetne vonni, így továbbmentem dolgozni. Szerintetek van mód arra hogy valaki fizesse a káromat?” – tette fel a kérdést a videó beküldője.

A Budapesti Autósok oldalán azt írták, hogy a motorháztetőnél – amelyet a fa törzse eltalált – valószínűleg cserélni is kell majd a sérült elemet. Nem sokat javított volna a helyzeten, ha lejjebb csapódik be a fenyő, hiszen akkor gyakorlatilag beköszön a hűtőt letarolva a motortérbe, ezzel értékes alkatrészeket szétzúzva, ami miatt még a továbbhaladás is megkérdőjeleződött volna – tették hozzá.