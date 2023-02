Túlélte, hogy a mélybe zuhant a nyolcadikról egy 26 éves magyar férfi

Öt éve egy kamionnal törte totálkárosra az autóját, most a nyolcadik emeletről zuhant le Leszkoczki István. A 26 éves férfit a Merényi Gusztáv Kórházban ápolják.

Leszkoczki István éppen egy IX. kerületi építkezésen dolgozott, amikor megtörtént a baj. A 26 éves férfi a felállványozott épület nyolcadik emeletén állt, épp készítette elő a szigeteléshez az anyagokat, amikor megrándult a térde. Elmondása szerint hallotta a kattanást, ami miatt rosszul is lett, elkezdett émelyegni.

Azon nyomban leültem, vettem mély levegőket, hogy oxigént kapjon az agyam

– mesélte az RTL-nek. Kis idő múlva jobban lett, ezért megpróbált felállni, akkor azonban ismét belenyilallt a fájdalom a térdébe, majd elájult. Amikor magához tért, felnézett, és először nem is értette, mi történt, de utána kezdett összeállni a kép. Messziről hallotta, hogy valaki azt kiabálja, hogy hívjatok mentőt, mert leesett valaki az állásról.

Az ötödik emeleten tért magához, a fal és az állvány között akadt fent. Mindene fájt, a karja zsibbadt, attól félt, hogy megsérült a gerince, és lebénult. A mentők azonban megnyugtatták, hogy nincsen ekkora baj.

Leszkoczki István fej- és végtagsérüléseket szenvedett, de a helyszíni ellátásnak köszönhetően viszonylag stabil állapotban vitték be a traumatológiai osztályra. Hétfő délután ki is engedték a kórházból. Azt mondja, nagy szerencséje volt, hogy az ájulás után nem az utca felé a szabadba, hanem a fal és az állvány közé esett be.

Mindenki mondja, túlélő vagyok, hogy egy ilyen eset után itt tudok állni és beszélni

– mondta a csatornának. Nem ez volt azonban az első csoda az életében, ugyanis a fiatal férfi öt évvel ezelőtt már túlélt egy súlyos autóbalesetet, egy kamionnal törte totálkárosra autóját, ahonnan azonban egy kisebb vállsérüléssel szállt ki.