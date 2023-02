Botrány az Eötvös gimnáziumban: mindenki tudott a megvesztegetésekről, még a diákok is

A diákok is tudtak arról, hogy sokan kenőpénz fejében kerülhettek be az Eötvös József Gimnáziumba – derült ki néhány levélből.

Az utóbbi hetekben derült ki egy, a Metropol által közzétett hangfelvételből, hogy több tanulót kenőpénzért vehettek fel a budapesti Eötvös József Gimnáziumba. Az ügyben már a rendőrség is nyomozást indított, és ha bebizonyosodik az érintettek bűnössége, akár több év börtönt is kaphatnak.

A Metropol szerkesztőségéhez most újabb levelek érkeztek az ügyben. Az egyik levélben egy korábban, 2007 és 2011 közt oda járó diák édesanyja számolt be arról, hogy mindenki tudott a megvesztegetésekről.

Amikor elkezdődött az oktatás, kiderült, hogy van három olyan diáktársa, aki nem volt rajta a felvételivel bekerültek listáján. Minden diák és minden tanár tudott róla, ezek a diákok protekcióval jutottak be. Az osztályfőnökük azt mondta, hogy az iskola érdeke ezt megkívánta

– áll a levélben, amelyben azt is hozzátették, hogy később is volt ehhez hasonló eset.

Volt egy általános iskolás osztálytársnője, akiről tudta, hogy az Eötvösbe felvételizett, de nem jutott be. Utólag mégis felvették, mert az anyja meglátogatta az igazgatót.

A levél írója arra is kitért, hogy a diákok általában összebarátkoztak azokkal a társaikkal, akik protekcióval jutottak be, és nem árulták be őket, ezért sem kapott nagyobb nyilvánosságot eddig az ügy. Hozzátette, ha a lánya beíratása előtt tudott volna a megvesztegetésekről, inkább másik gimnáziumba küldte volna.

Szülőként van tapasztalatom más elit gimnáziummal is, és tudom, hogy azokban nem volt protekció. Minden az igazgatókon múlott

– áll a Metropolnak elküldött levélben.

A gimnázium vezetése korábban cáfolta a vádakat, és közölte, hogy többet nem mondanak az ügyről addig, amíg a hivatalos vizsgálatok véget nem érnek. Mindeközben a közösségi oldalukon és Facebook-csoportjukban is tabuvá tették a témát.