Különös jelenséget észleltek Magyarországon a földtani mérőműszerek

Szokatlan adatokat észleltek a földtani mérőműszerek az ország egyik vármegyéjében. Négy településről is érkezett bejelentés a szeizmológiai obszervatóriumba.

Február 7-én délelőtt több bejelentés is érkezett a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba, amelyek szerint földrengéshez hasonló jelenséget tapasztaltak Heves vármegye területén (Heves, Boconád, Átány, Tarnaörs településen) délelőtt 10-kor.

Az obszervatórium szakemberei megvizsgálták az esemény szeizmométerek által regisztrált hullámformáját, és arra jutottak, hogy a jelenség nem földrengéshez kapcsolódik, hanem valamilyen helyi hatás következménye. Emellett megfigyelték, hogy Piszkéstetőn üzemelő infrahangállomásukon is megjelenik ebben az időpontban a jelenség. Arra következtetnek, hogy a megfigyelt adatok nagy hanghatásnak köszönhetők.

Az obszervatórium közösségi oldalán közzétett bejegyzése alatt a helyiek robbanásszerű hangról írnak, egyesek viszont a Magyar Honvédség által riasztott Gripeneknek tulajdonítják a jelenséget.

Nem tudom, mire gondoltak, hogy hanghatás, amelyet majd 30 kilométeren belül, Jászberénytől Kápolnáig mindenki hallott. És nem tudják?! Az emberek kiszaladtak az udvarra. Mi is. Félelmetes volt

– írta az egyik felhasználó a poszt alá.

A mellékelt ábrán a szeizmométerek és az infrahangállomás regisztrátumai láthatók.

Több országban is földrengés volt

A napokban Törökországban és Szíriában is rengett a föld. A térséget hétfőre virradóan rázta meg több erős földrengés, a legnagyobb földmozgás egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. Az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás déltájban egy 7,5 erősségű rengésről tett bejelentést, a földrengés epicentruma ezúttal is Kahramanmaras tartomány volt. A törökországi katasztrófavédelem, az AFAD szerint

185 UTÓRENGÉST JEGYEZTEK FEL.

Törökország középső részét kedd hajnalban újabb, 5,6-os erősségű utórengés rázta meg, az AFAD pedig további utórengésekre figyelmeztetett. Szíriában több mint 200 házomlásról tudni. A szíriai egészségügyi minisztérium, valamint az ellenzéki fegyveresek uralta északnyugati térségekben működő Fehér Sisakosok segélyszervezet késő esti összesítése szerint legkevesebb 1300 halálos áldozat volt a közel-keleti országban. A két országban több mint 15 ezer sérültről tudni.

