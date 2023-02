„Azért még nem éhezel?” – kérdezte a börtönből Schadl György a feleségétől

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének a 2016 és 2021 közötti időszakban 1,61 milliárd forint volt a bevétele, míg a feleségének ugyanebben az öt évben 402 millió forint. Schadl György neje munkabérként 17,6 millió forintot kapott, osztalékból pedig 233 millió folyt be a számlájára. A feleségnek ezekben az években 378 millió forint kiadása volt: többek közt 188,3 millió forint értékben vásárolt bankkártyájával itthon és külföldön. A számláján 2021 végén 23,4 millió forint volt, emellett rendelkezett 34 millió forint megtakarítással is – írja a Blikk.

A lap értesülései szerint Schadl Györgynek 2016 és 2021 között 1,47 milliárd forint kiadása volt, és csak a 2019-es évben mintegy 570 millió forint érkezett a számlájára.

Ezúttal egy olyan telefonbeszélgetés hanganyaga került nyilvánosságra, melyen Schadl György már a börtönből a feleségével beszélget. Utóbbi nem lehet könnyű helyzetben, mert a Völner–Schadl-ügyben indult büntetőeljárás alatt már zár alá vették az ingatlanjaikat és zárolták a bankszámláikat is.

„Ezt a francia krémest még ki tudtam fizetni”

A lehallgatott telefonbeszélgetésből kiderül az is, hogy Schadl György arról érdeklődik, hová került 880 millió forint. Az is szóba került, hogy vajon hány ingatlanjukat vesztették el. A házaspár közötti beszélgetésben az alábbi párbeszéd is elhangzott:

„Schadl György: – Azért még nem éhezel, nyugtass meg!

Feleség: – Még ezt a francia krémest ki tudtam fizetni.

Schadl: – Na, jól van, babám.

Feleség: – Nem tudom, milyen összegről van szó pontosan, de hogy már biztosítva van hatszáz oldalról, az biztos.

Schadl: – 880 millió forint. Engem csak az érdekelne, hogy hol van az a pénz.

Feleség: – Nem tudom, hogy hol van, de már mindent lefoglaltak, meg elvittek. Hát most azért szerintem ez biztosítva van már.

Schadl: – Figyelj, a nyaralónk meg a házunk ér ennyit.

Feleség: – De a házunk még nincs lefoglalva.

Schadl: – Az igen. Húsz ingatlant foglaltak le. Rámondták, hogy olcsón vettem az önkormányzatoktól. Igazából az ügyészség foglalt le olcsón.

Feleség: – De ők meghatározzák az értékét? Vagy hogy?

Schadl: – All in.”

Mintegy 800 millióért vehetett ingatlanokat

A több mint egy éve letartóztatásban lévő Schadl György és felesége az eddig nyilvánosságra hozott lehallgatási anyagok alapján a fent már említett öt év alatt 775 millió forint értékben vásároltak ingatlanokat. A korábbi években mintegy húsz lakás, ház, nyaraló vagy üzlethelyiség tulajdonosa lett a házaspár. Schadl hosszú éveken át komoly pénzeket fektetett ingatlanokba, a nyomozati anyagok szerint egy spanyolországi tengerparti lakásért például 35 millió forintot fizetett. Ezzel szemben egy hangfelvételen arról beszél barátjának, R.-nek, hogy 70 millióért vásárolta meg a La Manga-i ingatlant.

A korrupciós botrányban érintett kulcsszereplők telefonbeszélgetéseiből korábban nyilvánosságra hozott hanganyagokról itt olvashatnak.

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtott be vádiratot Schadl György és 21 társa – köztük Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkára – ellen. A vádirat szerint Schadl még 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki Völnerrel, akinek jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt adott, 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot. Ezért cserébe a politikus államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását felhasználta az elnök érdekeiért. Az ügyészség Schadl Györgyre tíz, míg Völner Pára nyolc év börtönbüntetést kért, továbbá 200, illetve 25 millió forint megfizetését is indítványozta.

Schadl mindent tagad, azt mondja, csak italokat ajándékozott Völnernek

Schadl György a kihallgatások jegyzőkönyve szerint minden ellene felhozott vádat tagadott az ügyészség előtt. Vallomásában azt is hangoztatta, hogy Völner Pál ugyancsak ártatlan. Schadl azt állította, hogy soha nem adott át semmilyen pénzt a korábbi igazságügyi államtitkárnak. A végrehajtóktól kapott összegekről pedig azt mondta az ügyészségnek, hogy azokat azért kapta, mert korábban pénzt adott nekik kölcsön. Schadl elmondása szerint csak italokat ajándékoztak egymásnak Völner Pállal.