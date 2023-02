Előkészítetlen volt, ezért bukhatott a Városmajor-projekt

Lehet, hogy a Városmajor közepébe álmodott tavacska volt sok a beruházásokért felelős miniszternek, de az is elképzelhető, hogy a kampánytémává emelt parkrekonstrukció előkészítetlensége lett a veszte a XII. kerületi állami fejlesztésnek. A városrész polgármestere egyelőre a terület meglévő problémáit kezelné.

„Olyan beruházásokat akarunk, amelyek illeszkednek a helyi hagyományokba, és a polgári jó ízlést képviselik. De nem csak a múltunkért: a jövőnkért is felelősséggel tartozunk. Ezért gondoskodunk arról, hogy ezentúl csak olyan beruházások valósulhassanak meg, amelyek környezeti szempontból is fenntarthatók." Ezt írta ki Lázár János, építési beruházásokért és közlekedésért felelős miniszter közösségi oldalára.

Fenntarthatatlan vagy ízléstelen?

Ez akár éles kritikaként is értelmezhető a Fürjes Balázs államtitkár által még az országgyűlési választási kampányban megígért Városmajor teljes körű fejlesztését illetően, mely ezek szerint fenntarthatatlan vagy ízléstelen (vagy mindkettő). A napvilágra került lista tanúsága szerint mindenesetre ez a miniszteri megjegyzés olvasható a XII. kerületi projekt mellett: soha!

Pedig a tavalyi tervpályázatról – melyet Budapest főépítészével és a kerület polgármesterével közösen mutattak be – Fürjes márciusban azt mondta: a beérkezett pályaműveket kétnapi ülésezés keretében egy sokszínű szakmai zsűri bírálta el, kiválasztva közülük a kiemelkedőt.

A nyertes tájépítészeti tervpályázat kifejezetten nagyratörő elképzelésekről tanúskodott: a Városmajori Szabadtéri Színpad helyén tavat hoztak volna létre, a 110 ezer négyzetméter területű parkban 15 ezer négyzetméterrel növelték volna a zöldfelületet, sétányokkal, sport- és rekreációs területekkel frissítették volna fel a parkot, amely az elmúlt évszázadban egykori zöldfelületének csaknem felét már elvesztette.

Tisztázatlan kérdések

A XII. kerületi önkormányzat is veszteségnek élheti meg a döntést, hisz Fürjes Balázzsal szoros együttműködésben részt vett a Városmajor megújításának kimunkálásában. Most azonban kiderült, hogy az előkészítés még azt a készültségi állapotot sem érte el, hogy legalább tisztázott legyen, hová is telepíthetőek át a parkba nem illeszkedő, de a mai napig ott lévő kulturális és sportfunkciók.

A Lázár János és Fürjes Balázs közti szóváltásban nem szeretnék semmilyen módon állást foglalni, mert mind a ketten fontos szerepet játszanak a kerület jövője szempontjából

– fogalmazott az Indexnek óvatosan a kerület polgármestere.

Pokorni Zoltán úgy látja, hogy a kialakult gazdasági és háborús helyzetben ez nem a mindenképpen és azonnal megvalósítandó programok közé tartozik.

Annak kell örülni, ami nem került a felfüggesztett projektek listájára:

a libegő rendbetétele,

a lombkoronasétány megépítése a Normafán

és a fogaskerekű felújítása.

Azt azonban aláhúzta, hogy a terület mára túl lett építve, a Városmajori Szabadtéri Színpadot pedig már régóta kitessékelte volna a lakóházak által közrefogott parkból, mivel autóforgalmat vonz és a konténerekből összerakott komplexum megjelenésében sem illik a terület tüdejének tekinthető zöldbe. E fővárosi intézmény egyedül a kulturális területért felelős DK-s főpolgármester-helyettessel folytatott, meglehetősen akadozó párbeszédnek köszönheti, hogy a mai napig ott állhat a Városmajor közepén. Hasonlóan oda nem illőnek minősítette az MTK tulajdonában lévő Budai Tenisz Centrumot is.

Ugyancsak itt található parkidegen funkcióként az MTK vívó- és röplabdacsarnoka, illetve a Városmajori Gimnázium sportpályája is. Az ügyben annyi előrelépés történt, hogy az állam megvásárolta az MTK pályáit, a Deutsch Tamás által elnökölt egyesület pedig vállalta, hogy 2024 végére kiköltözik az épületekből.

Hogy mi lesz a már eddig is 162 millió forintot felemésztő előkészítésnek, illetve a meglévő terveknek a sorsa, arról nem tudni, Pokorni Zoltán szerint az elkövetkező években elsősorban az eltávolításra váró funkciók alapkérdéseinek politikai egyeztetésén lesz a fő hangsúly.

A buszsávok megépítésére van még esély

A XII. kerület mindennapjait egy park rehabilitációjánál sokkal jelentősebb mértékben befolyásolja a közlekedés. A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) szakemberei régóta keresték a megoldást a Zsámbéki-medence felől érkező agglomerációs gépjárműforgalom enyhítésére. Bár maga a BFK megszűnt, a tervek továbbra is szerepelnek a Nemzeti Közlekedési Központ projektlistáján.

Az erdős zöldfolyosón keresztülvezető Budakeszi út tragikus állapotban van, az agglomerációból a XII. kerületen át a városba igyekvők csúcsidőben folyamatosan dugókban vesztegelnek.

A megoldás az lehet, hogy a főváros irányába tartó oldalon, a torlódást okozó lámpás kereszteződések, illetve nagyobb csomópontok előtti útszakaszon (a Pilisi Parkerő Zrt.-vel egyeztetve) új buszsávot kell kialakítani.

Pokorni Zoltán erről a fejlesztésről azt mondta,

a Budapest közigazgatási határáig terjedő területre a tervek már elkészültek, a labda most Budakeszinél van.

Az igazi problémát itt a Páty és Telki felől érkező autósokat szolgáló intermodális csomópont helyének megtalálása jelenti. Annak a P+R parkolónak, ahol a kocsit hagyva átszállhatnak a 22-es vonalcsalád járműveire. (Az agglomerációt érintő politikai egyeztetéseket a minisztériummal elsősorban Menczer Tamásnak, a terület országgyűlési képviselőjének kell végigvinnie.)

A beígért parkrekonstrukcióktól, illetve -építésektől való visszalépést a helyi választók felé valakinek kommunikálnia kell. A Hegyvidék vezetése ebben ugyan részt vállal, de összességében úgy vélik, elsődlegesen mégiscsak a programokat elindító kormányzati szereplők feladata a döntés megmagyarázása.

