Elő a sílécekkel: szerdán újabb magyar sípálya nyitja meg kapuit

Az elmúlt napok hideg időjárása lehetővé tette, hogy február 8-án a visegrádi Nagyvillám Sípálya is megnyissa kapuit a síelésre vágyók előtt.

Szerda este az 1/A és a bébipálya lesz látogatható, csütörtökön pedig újabb pályarészt nyitnak meg. A Nagyvillám Sípályával együtt ötre duzzad a Magyarországon üzemben lévő síterepek száma – írja az Időkép.

„Nagy küzdelem van mögöttünk, talán páran nyomon követték az éjszakai eseményeket, újjászületett Magyarország első minigleccsere. Sokan talán már temették, de számos nehezítő körülmény ellenére mi nem adtuk fel! Nektek, akiknek készült, már csak annyi dolgotok van, hogy használjátok, és reméljük, minél többen éltek is vele. Kénytelenek voltunk árat emelni, és a bébipálya hétközi ingyenessége is megszűnt, valamint a munkanapos nyitvatartásunk is változik, amik mind a működésünk alapfeltételei, kérem megértéseteket” – írta közleményében az üzemeltető.

A Nagyvillám Sípálya szerdán és csütörtökön délután öttől este kilencig lesz nyitva, péntektől aztán nappal is lehet csúszkálni, és a hétvégén sem áll le a teljes üzem – tájékoztatott a Síelők.hu.

„Nyitva a kölcsönzőnk, fokozatosan feláll a havas síoktatásunk, és természetesen büfénk is lesz. A melegedőnkben nagy melegre ne számítsatok, de megfagyni senki nem fog, azt garantálom!” – tette hozzá az üzemeltető.

A hideg miatt életbe lépett a vörös kód

A hideg időjárás miatt három régióban léptetik életbe az úgynevezett vörös kódot az ország területén, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása – közölte kedden Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Magyarországon a következő napokban éjszakánként mínusz 10 fokig vagy az alá is eshet a hőmérséklet.

Csütörtökön országszerte derült, napos idő várható, felhőt csak elvétve láthatunk az égen. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél. A hajnal ismét erősen fagyos lesz (akár mínusz 14 fok), délután 1–6 fokra számíthatunk.

(Borítókép: Síelő a visegrádi Nagyvillám Sípályán 2019. január 8-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)