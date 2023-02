Több mint száz főtisztet és tábornokot bocsátottak el a honvédségtől

Az Index is beszámolt róla, hogy a NATO-nál sem nézi jó szemmel mindenki azt, hogy sorra mentik fel a 45 év feletti tiszteket a Magyar Honvédségnél, a Financial Times értesülései szerint még az is elképzelhető, hogy a szervezet vizsgálatot indít a magyar kormány ellen.

A januárban megjelent kormányrendelet alapján a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és kéthavi felmentési idővel megszüntetheti azoknak a katonáknak a szolgálati viszonyát, akik betöltötték 45. életévüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető úgy véli, eljött az ideje a fiatalításnak, szerinte nemzetközi tapasztalattal, nyelvtudással rendelkező vezetőkre van szükség. A miniszter szerint szabad utat kell biztosítani azoknak a missziós tapasztalatokat szerzett, fizikai állóképesség tekintetében kimagasló fiatal parancsnokoknak, akik a leginkább alkalmasak lesznek a modern haditechnikai eszközök és harceljárások alkalmazására.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kormányrendelet megjelenésének napján, január 17-én évértékelőt tartott, melyet követően a megjelent főtiszteket, tábornokokat az eseménynek helyet adó Bálna emeleti részére hívták, ahol aztán Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének jelenlétében felolvasták azoknak a nevét, akiket a kormányrendeletre hivatkozva felmentenek a szolgálat alól. A lista nem nyilvános, a Válasz Online azonban úgy értesült, hogy az évértékelő óta eltelt időben

több mint 110 magas rangú tisztet mentettek fel.

A lap úgy tudja, hogy az alábbi nyolc személynek is megszűnt a szolgálati viszonya:

Sándor Zsolt altábornagy és Simon Attila János vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei;

altábornagy és vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei; Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója (ő hivatalosan nyugdíjba ment);

vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója (ő hivatalosan nyugdíjba ment); Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnoka (az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának megbízott dékánjaként folytatja);

dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnoka (az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának megbízott dékánjaként folytatja); Sándor Tamás vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka;

vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka; Kilián Nándor vezérőrnagy, egykori légierő haderőnemi szemlélő;

vezérőrnagy, egykori légierő haderőnemi szemlélő; Ugrik Csaba dandártábornok, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár parancsnoka;

dandártábornok, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár parancsnoka; Kovács László dandártábornok, kibervédelmi haderőnemi szemlélő.

Rajtuk kívül többeket hívtak haza fontos NATO-beosztásból, így a szövetség legnagyobb missziója, a KFOR parancsnokhelyettesét, Szpisják József dandártábornokot is. A lap úgy tudja, a felmentésekkel párhuzamosan

a legtöbb főosztályvezetőt is leváltották a Honvédelmi Minisztériumban.

Azt írják, a felmentés nem jelent automatikusan azonnali egzisztenciavesztést: az érintetteknek bevezetik a honvédelmi szolgálati juttatást. Ennek alapja az utolsó illetmény 70 százaléka, és ezt állítólag az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig akkor is megkapják az erre jogosultak, ha mellette dolgoznak valamit. Az ugyanakkor, hogy ki a jogosult, egyénenkénti miniszteri döntésen múlik.

A lap értesüléseivel kapcsolatban kerestük a Honvédelmi Minisztériumot, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz.

Az előléptetések nagy hiányt is okozhatnak

A Válasz Online forrásai szerint a felmentési hullámot követően több alacsonyabb rangú tiszt léphet feljebb a ranglétrán, így azonban nagy problémát jelenthet majd az, hogy sokkal kevesebb hadnagy, főhadnagy, százados vagy tiszt lesz állományban, nekik pedig a taktikai, harctéri vezetés a legfőbb feladatuk. A lap megjegyzi azt is, hogy a tiszti képzés kvótáin nem emeltek.

Nem is a minisztérium döntött a felmentésekről?

A lap szerint több jel is arra utal, hogy nem a Honvédelmi Minisztériumban döntöttek arról, hogy kiket küldenek el. Azt írják, hogy a felmentett tisztek még nem tudják, mekkora illetményt kapnak, illetve arról sem kaptak tájékoztatást, hogy maradhatnak-e a szolgálati lakásaikban, ha viszont a tárca intézte volna a felmentéseket, akkor ezekre a kérdésekre, problémákra már érkeztek volna válaszok vagy megoldási javaslatok.