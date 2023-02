Elsírta magát a magyar mentős, több mint tíz óra után sikerült megmenteni egy török kislány életét

Több magyar mentőcsapat is érkezett Törökországba, amelyet két napja rendkívüli földrengés rázott meg. A kutató-mentő szervezetek együttesen több élő embert is megtaláltak a romok alatt, és közülük néhányat már sikeresen ki is emeltek.

Az egyik ilyen eset után szólaltatta meg az ATV Pavelcze Lászlót, aki éppen arról beszélt, hogy a feladat napok óta változatlan, minél több ember életét megmenteni.

A hat kimentésre szorulóból már kettő kint van, a harmadik folyamatban van. Úgy gondolom, hogy a lelkiismeretünk hajt bennünket, dolgozunk azért, hogy mindenki kikerüljön

– ismertette az előttük álló feladatokat a férfi, amikor hirtelen elakadt a szava, nagy levegőt vett, majd könnyek szöktek a szemébe. Mint néhány másodperccel később kiderült, az egyik mentéstől hatódott meg.

Ezért a kislányért több mint tíz órát küzdöttünk, úgyhogy nem volt meg minden felszerelés, hajtani kellett, hogy meglegyen, utasításba kaptuk, hogy hagyjuk itt a helyszínt

– mesélte Pavelcze László az ATV-nek az ötéves kislány kimentése után nem sokkal.

Magyarország is támogatja a bajbajutottakat

Magyarországról több mentőcsapat is érkezett Törökországba: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutató-mentő csapatán, a Hunor Mentőszervezeten kívül jelen van még a Terrorelhárítási Központ speciális mentési egysége, a Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata, a HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport és egy sürgősségi ellátást végző, 19 tagú egészségügyi csoport hét mentőkutyával. Továbbá az Életjel Mentőcsoport és a Református Szeretetszolgálat csapata is úton van a katasztrófa helyszínére.

Szijjártó Péter a győri repülőtérről jelentkezett be szerda délután, ahol többek között elmondta, hogy a külügyminisztérium 50 millió forintos támogatást adott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amely mobil klinikáit a katasztrófa sújtotta területen állítja fel.

Tizenegyezer felett a halálos áldozatok száma

Szíriában a hétfői földrengések halálos áldozatainak száma meghaladta a 2500-at a szerdán közzétett legfrissebb hivatalos adatok alapján, a török hatóságok csaknem hétezer halottról számoltak be, így a földmozgás már együttesen több mint tizenegyezer életet oltott ki. Recep Tayyip Erdogan szerdán a dél-törökországi Kahramanmarasban közölte, hogy 8574-re emelkedett a hétfői földrengéssorozat törökországi halálos áldozatainak száma. Erdogan a Kahramanmarasban felállított sátorvárosban arról is beszámolt, hogy a sebesültek száma 49 133-ra nőtt.

A török államfő elmondta, hogy a mentési munkálatokat az első nap több nehézség hátráltatta, főként ami a repülőtereket és az utakat illette, de a második napra és mostanra urai lettek a helyzetnek. Elismerte ugyanakkor, hogy az üzemanyag-ellátással továbbra is gondok vannak a katasztrófa sújtotta térségben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársa szerint félő, hogy az áldozatok száma 20 ezernél is több lehet, mivel a tapasztalatok szerint az ilyen erősségű rengések után a halottak száma az első napok adatainak nyolcszorosa lehet.

(Borítókép: Tűzoltók túlélők után kutatnak egy összeomlott épület romjai között 2023. február 8-án. Fotó: Kamran Dzsebreili / AP / MTI)