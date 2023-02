Elítélték a Vizoviczki-ügyben korrupcióval vádolt volt rendőröket

Az MTI tudósítása szerint a bíróság tizennégy vádlott esetében hozott ítéletet, közülük nyolcan volt rendőrök, hatan polgári személyek. Az ügyben tizenegy éve kezdődött vizsgálat a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. Az ítélet rendelkező részét nyilvánosan hirdették ki, míg az indokolás – a minősített adatok védelme érdekében – zárt ajtók mögött hangzott el.

A vádirat szerint a vendéglátásban nagy befolyásra szert tett Vizoviczki László rendszeresen lefizetett rendőröket és más hatósági dolgozókat azért, hogy üzletei zavartalanul működhessenek, előre értesüljön az ellenőrzésekről; a korrumpált emberek rendre vegzálták a volt nagyvállalkozó konkurenciáját.

Csak ketten mentek az ítélethirdetésre

A csütörtöki ítélethirdetésben érintett vádlottak közül korábban többen letartóztatásban voltak, illetve különféle bűnügyi felügyelet alatt álltak, jelenleg azonban mindegyikük szabadlábon van, korlátozások nélkül, közülük mindössze ketten jelentek meg a Fővárosi Törvényszéken.

Az egykori hivatalos személyek közül a II. rendű vádlottat 9 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra, 110 millió forint vagyonelkobzásra és 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság. A III. és IV. rendű terheltekre 11 év fegyházbüntetést, 10 év közügyektől eltiltást, 63.750.000 forint vagyonelkobzást és 500 ezer forint pénzbüntetést szabott ki

Az V. rendű vádlott 10 év fegyházbüntetést, 10 év közügyektől eltiltást, 6,25 millió forint vagyonelkobzást és 500 ezer forint pénzbüntetést kapott elsőfokon.

A VI. rendű terheltet 6 év fegyházbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra, 3,86 millió forint vagyonelkobzásra és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság. Egy volt rendőrt (XVI. rendű), 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, egy volt pénzügyőrt (XXI. rendű) pedig 2 év - 5 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt a bíróság, míg egy további egykori törzszászlóst (IX. rendű) megrovásban részesített.

A polgári személyek közül a VII. és a VIII. rendű vádlott 5-5 év fegyházbüntetést, 5-5 év közügyektől eltiltást, 300 ezer, illetve 100 ezer forint pénzbüntetést kapott.

A XII. rendű vádlottat 2 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra, a XIII. rendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra, 200 ezer forint pénzbüntetésre, míg a XXII. rendű vádlottat 1 év - 4 évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélték. A bíróság a XIV. rendű vádlottat megrovásban részesítette.

Vizoviczki László és társai vesztegetési ügyének tárgyalása 2015. január 14-én a Debreceni Törvényszéken kezdődött el. A vádlottak többsége civil volt, de rendőr, tűzoltó, pénzügyőr is akadt közöttük, ezért katonai tanács előtt folyt a per. Vizoviczki Lászlót még 2020 júliusában ítélték hét év fegyházra, hét év közügyektől való eltiltásra, valamint 108 millió forint pénzbüntetés kifizetésére is kötelezték.

Vizoviczki Lászlót 2012 májusában az irodájából vitték el a rendőrök. Akkoriban Magyarország legnagyobb óvadékát, 250 milliót fizetett ki valaki 2016-ban, hogy az üzletember kijöhessen az előzetesből.