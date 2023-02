Gulyás Gergely a teendők közé sorolta az ipari parkok ellátását biztosító víziközmű-vállalatok energiahatékonysági célú fejlesztéseit, zöldtechnológiák alkalmazását, a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztését, a hidrogén-előállítást, az energetikai kutatás, innováció és mintaprojektek támogatását, valamint a Dunai Finomító átállítását többféle forrásból származó kőolajra.

Az energiaszuverenitást szeretnék fokozni, növelnék a belföldi kitermelést. A középületek energiahatékonysági fejlesztését is fontosnak tartják, ahogy a lakosság energiahatékonysági beruházásait is. Az alternatív meghajtású mobilitás is az energetikai terv része, köztük az elektromos buszokkal, a vasutak villamosításával, valamint később a hidrogénmeghajtású buszokkal és nehézgépjárművekkel.