Gulyás Gergely elmondta: az egész Európát sújtó válság ellenére Magyarország teljesíti, amit ígért. A magas infláció és a szankciók ellenére a nyugdíjasoknak és a munkavállalóknál is teljesítették a kormány ígéreteit. Folyósítják a 13. havi nyugdíjat, fenntartják és az inflációval emelték is, még infláció felett is lehet, ha az egész évet nézik.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy letörjék az inflációt, és leszorítsák 1 százalékra az év végére. A 2022-es évben 4,7 százalékkal növekedett a magyar gazdaság. Reális célnak nevezte, hogy a recesszió elkerülhető, az 1,5 százalékos gazdasági növekedés reális becslés, az ipari és mezőgazdasági fejlesztéseket folytatni kell. 2030-ig tartó energiastratégiát tekintettek át a kormányülésen. A prioritás: az atomenergia, megújuló energiák, napenergia-hálózatfejlesztésre van szükséges. (pl. földgáz-, villamos hálózat, 2030-ig 1 millió okosmérőt telepítenének). Az Adria-(földgáz)vezeték kapacitásbővítése szintén prioritás.