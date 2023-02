Fordulat jöhet, amely eldöntheti az árstopok sorsát is

„Az élelmiszerek drágulásának mértéke a következő hónapokban nagy valószínűséggel mérséklődik. Ezt a piaci folyamatok is előrevetítik. Az élelmiszer-infláció hamarosan túl lehet a csúcson, az üzletekben már vannak olyan termékek, amiknek már most csökkent az ára” – mondta Nagy István egy interjúban.

Az agrárminiszter a Napi.hu-nak leszögezte, hogy a jelenlegi előírások alapján az ársapkák április 30-ig maradhatnak, az árak rögzítése pedig nem piaci célokat szolgált, hanem szociális intézkedés volt, „amely be is töltötte a szerepét, hiszen az árstopos termékek iránt – eltérő mértékben – átlagosan 20–80 százalékkal nőtt a kereslet”.

Ahogy említettem, most jött el a fordulat, elérheti a csúcsát az árak emelkedése, és az is látható, hogy az infláció csökkenhet az elkövetkezendő hónapokban. Ez elsősorban a mezőgazdasági termékek és az energia nemzetközi ára mérséklődésének köszönhető. Ez a folyamat pedig már megteremtheti az árrögzítés megszüntetésének lehetőségét úgy, hogy a kivezetéssel kialakuló piaci árak ne okozzanak már komoly költségnövekedést a lakosságnak

– fogalmazott Nagy István, hozzátéve, jelenleg nem tervezik előrébb hozni a szabályozás kivezetését.

A tárcavezető hangsúlyozta, az ársapkák hatásainak vizsgálata alátámasztja, hogy az intézkedés nem rengette meg a kiskereskedelmet, ugyanakkor garantálta, hogy a legalacsonyabb jövedelműek is meg tudják vásárolni az alapvető élelmiszereket.

Nagy István kijelentette, visszautasítja azokat az elméleteket, hogy a többi termék árának emelése elkerülhetetlen lépés volt az üzletek részéről, és a vásárlók előtt is világos, hogy az árrögzítés nem okozott akkora bevételkiesést, ami indokolta volna az összes többi termék árának ilyen mértékű emelését.

Minél nagyobb a verseny, annál kisebb az árrés. Az erős piaci verseny teszi lehetővé azt is, hogy minél olcsóbban lehessen eljuttatni a fogyasztók asztalára az élelmiszert, hogy közben a termelők önköltsége is ki legyen elégítve. Ezért a kormány is az ársapkák kivezetésében érdekelt, de csak akkor, ha az infláció mérséklődik