NMHH: Kiemelt cél a hagyományos médiapiac sokszínűségének megőrzése

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Koltay András a Szabadság és biztonság a digitalizáció világában című 2023-2026-os stratégiájukról elmondta, hogy kiemelten foglalkoznak az új online platformokkal, amelyek számos kockázatot, ugyanakkor sok lehetőséget is jelentenek a gyermekek számára.

Ennek érdekében fejleszteni fogják a Bűvösvölgy Médiaértés Oktatóközpontot, és a Tudástárat a magyar fogyasztók biztonságos internethasználata érdekében, a szülők és tanárok számára pedig támogatást kívánnak nyújtani a gyermekek digitális védelmében.

„A felügyelet mellett az online platform valamennyi társadalmi hatását vizsgálni fogjuk. A mesterséges intelligenciával elkerülhetetlen lesz foglalkozni minden uniós hatóságnak” – fogalmazott az NMHH elnöke, hozzátéve, hogy a következő években ez egyre nagyobb teret fog nyerni életünkben.

Mint elhangzott, a hatóság kiemelt célja, hogy megőrizzék a hagyományos médiapiac és az online platformok sokszínűségét, védelmezzék az egyéni véleményszabadságot és a családok digitális biztonságát a nemzeti érdekek mentén. Koltay András szavai szerint az új kihívásokat figyelembe véve is szeretnének együttműködni a hírközlési és médiapiac szereplőivel.

Az említett szereplők önszabályozását, valamint a társszabályozást a nemrég elfogadott uniós rendelet is előírja.

Az NMHH tevékenységi körébe a hírközlés, a média, az online platformok felügyelete mellett a posta és újabban az űrtávközlés felügyelete is beletartozik. A hazai hírközlési piacon az egészséges verseny fenntartására törekednek a magyar fogyasztók érdekében. Az uniós szabályozások új köre az űrtávközlés, de a MI felügyeletének stratégiája is készülőben van.

Az NMHH elnöke arra is kitért, hogy az egyetemekkel is szoros együttműködést terveznek, hogy tudományos kutatásaikkal segítsék munkájukat. A nemzetközi szervezetekkel is folyamatos a kommunikáció a dinamikusan változó online terek szabályozásának tekintetében.

A konferencián ezeken felül az is elhangzott, hogy hamarosan átadásra kerülő új mérőkomplexumuk kivitelezésénél a fenntarthatóságot tartották szem előtt, a hőközpont és napelemek üzemeltetésével szinte nulla energiaigényűek lesznek épületeik.

Online gyermek- és családvédelemi kerekasztal

„A gyermekünket védenünk kell a negatív tartalomtól, fel kell készítenünk a platformokra, amik folyamatosan megosztják a figyelmét – a multitasking pedig frusztrációt válthat ki – , a digitális jelenlét elképesztő felelősséggel és kockázattal jár” – emelte ki Aczél Petra az NMHH kutatásvezetője.

Rab Árpád, a hatóság elnöki tanácsadója aláhúzta, hogy erre a technológiára szükségünk van, a negatív hatásokat kell kivédenünk, a versenyelőnyhöz szükséges a tudatos használat elsajátítása. „Ott van például a MI, ami hasznos, de megtévesztő is lehet”– említette.

Csalár Dorina, az NMHH jogi munkatársa beszélt a hatóság új médiakampányáról, ami az úgynevezett gamerek, a videójátékokon szocializálódott gyerekekkel foglalkozik és segít a szülőknek megérteni ezt a világot. Az Internet Hotline jogsegélyszolgálat munkatársaként úgy látja, hogy van, amitől meg kell védeni a gyerekeket, az ifjúságot érintő káros tartalmakról a bejelentések elsősorban a szülőktől érkeznek hozzájuk.

Aczél Petra ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a gyermekek számára megtanítani, hogy mit kell kerülniük az online térben, illetve különbséget tudjanak tenni a valódi és az MI által generált tartalmak között, ami óriási kihívás még a felnőttek számára is.

„A tudatos médiafogyasztást sokszor még a felnőtteknek is tanulniuk kell, míg korábban az oktatás és az állam felelőssége volt a káros tartalmaktól való védelem, a dinamikusan változó digitális világban ez egyre inkább a szülőkre hárul”– hangsúlyozta, kiemelve, hogy az NMHH Tudástárával ebben segíti őket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)