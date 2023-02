8 év börtönbüntetést kértek a férfira, aki meg akarta ölni Orbán Viktorékat

Megtörtént az úgynevezett Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya ügyében a vádemelés – számolt be csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség.

A hatóságok 2021 őszén csaptak le a „Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya” elnevezésű csoport tagjaira, amelynek vezetője volt a Köztársasági Őrezred egykori pszichológusa, Posta Imre is. A csoport vezetője emberölés elkövetésére szólította fel a tagokat, egyrészt bizonyos bírákkal és azok családjával, másrészt a politikai vezetőkkel, közéleti szereplőkkel szemben. Az érintetteket az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, valamint emberölésre való felbujtás bűntett gyanújával fogták el, azóta is őrizetben vannak.

Az ügyészség most közölte, hogy az ügyben a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség többek között élet és állam elleni bűncselekmények miatt emelt vádat hét személy ellen a Budapest Környéki Törvényszéken.

„Mint ismert, a vádlottak egy része az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hozott létre, és céljaik elérése érdekében a gyűléseken és az interneten – ahol további tagokat toboroztak – 33 közéleti szereplő megölésére hívták fel követőiket” – írták (az említett személyek felsorolása a cikk alján megtalálható).

A közleményben azzal folytatták, „a csoport szervezettségére utal, hogy – leképezve a demokratikus állami berendezkedést – a csoportosulás egyik vezetőjét bírói hatalommal ruházták fel, míg a másik személy feladata a végrehajtó hatalom megszervezése volt, és egy új »alkotmányt« is megfogalmaztak”. A vádirat szerint egy, a vádlottak padján ülő, Bács-Kiskun vármegyei fiatal pár

ZAKLATÁS ÉS KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE BŰNCSELEKMÉNYÉT KÖVETTE EL AZZAL, HOGY 2019-BEN, OTTHON, ARRA FELELŐS SZEMÉLY KÖZREMŰKÖDÉSE NÉLKÜL SZÜLETETT GYERMEKÜK ANYAKÖNYVEZÉSÉT – MIVEL A MAGYAR ÁLLAM LÉTÉT TAGADTÁK – MEGAKADÁLYOZTÁK.

„A szülők ezzel tudatosan nem biztosítottak gyermekük számára állampolgárságot, társadalmi azonosításra alkalmas, egyúttal ellátásra is jogosító okmányokat és a gyermek védelmében jogszerűen eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították. Ezen sorozatos mulasztásokkal megvalósuló kötelességszegések veszélyeztették kiskorú gyermekük testi fejlődését” – írta az ügyészség, amely szerint a csoport vezetőinek magatartása odáig vezetett mindehhez, valamint ahhoz is, hogy a gyermek szülei elhitték, az általuk jogtalannak tartott gyámhatósági eljárást képesek befolyásolni, és felszólították a hatóságokat, hogy gyermeküket adják vissza.

A közlemény szerint az egyik vádlott a gyermekvédelmi és ahhoz kapcsolódó büntetőeljárásban eljárók felett 2020 júniusában „halálos ítéletet” hirdetett, amely felkerült egy videómegosztó portálra is. Ezt a szülők egy figyelmeztető e-mailben elküldték a hatóság tagjainak is. A fenti vádak tárgyává tett legsúlyosabb bűncselekmény akár húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető – írta az ügyészség.

8 év fegyházat kértek Posta Imrére és társára

Az ügyészségi közleményben arról még nem esett szó, hogy pontosan hány évet kértek az érintettekre. A 24.hu-val viszont Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője közölte, hogy nyolc év fegyházat és nyolc év közügyektől eltiltást kértek a csoport vezetőjére (vagyis Posta Imrére) és a magát bírói hatalommal felruházó másik főbűnösre akkor, ha az ügy előkészítő ülésén beismerik bűnösségüket.

A két főbűnös egyelőre nem ismerte be a bűnösségét, jelenleg bűnügyi felügyeletben vannak – közölte a portállal az ügyészség szóvivője. A Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának halállistáján – a korábbi sajtóbeszámolók szerint – az alábbi személyek szerepeltek:

Orbán Viktor,

Gulyás Gergely,

Toroczkai László,

Gyurcsány Ferenc,

Áder János,

Dobrev Klára,

Fekete-Győr András,

Jakab Péter,

Kásler Miklós,

Benkő Tibor,

Szijjártó Péter,

Varga Judit,

Nagy István,

Palkovics László,

Semjén Zsolt,

Máger Andrea,

Novák Katalin,

Kincses Gyula,

Müller Cecília,

Sulyok Tamás,

Parti Tamás,

Bánáti János,

Jelasics Radován,

Balogh János,

Halmosi Zsolt,

Mészáros József,

Karas Mónika,

Oravecz Márton,

Merkely Béla,

Rusvai Miklós,

Szlávik János.