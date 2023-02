Mintegy húszmillió forintnyi adományt gyűjtött a posta az Ökumenikus Segélyszervezetnek

Országszerte körülbelül ezer postán várják egész évben az adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára. Tavaly pedig az orosz–ukrán háború miatt Egymásért! elnevezéssel feláras bélyeget is forgalomba bocsátott a Magyar Posta Zrt. az ukrán menekültek ellátásának támogatására. A társaság minden bélyeg eladásából száz forintot ajánlott fel a segélyszervezetnek. A feláras bélyegek értékesítéséből és a perselyekben elhelyezett adományokból így összesen mintegy 20 millió forint adomány jött össze.

Az adományt Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója ünnepélyes keretek között adta át Lehel Lászlónak, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójának.

Nagycsaládban nőttem fel, tizenegy testvérem van, így magam is megtapasztaltam, milyen fontos az odafigyelés, egymás támogatása. Azt is vallom, hogy segíteni nemcsak jó, hanem bizonyos helyzetekben és pozíciókban kötelesség is