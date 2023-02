Durván megdrágultak a jogsik, 41 százalékos az áremelkedés

Jovánovics János elmondta, hogy drágult az üzemanyag és a javíttatás ára is, de emellett több adót is kell fizetniük, mert már nem a kata adózási forma szerint adóznak az oktatók. Így már kénytelenek a költségek áthárítására, még a forgalom csökkenésének ellenére is – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Kiemelte, hogy többségében 17 éves fiatalok vágnak bele a jogosítványszerzésbe, akik önálló keresettel még nem rendelkeznek. Azonban tavaly, év végén már közel havi 305 ezer forintba került átlagosan a jogosítvány megszerzése, a KSH adatai szerint.

Ez pedig egy 41 százalékos áremelkedést jelent a két évvel korábbi adatokhoz képest.

A Tanintézetek Szövetsége szerint azonban bátran lehet félmillió forintos költséggel számolni, ugyanis ha megbukik a tanuló akár a KRESZ-, akár a forgalmi vizsgán, az pluszköltséget generál, emellett pedig pluszórákra is szükség lehet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a KRESZ-tanfolyam díja is már 80 ezer forint körül mozog, aminek ugyan egy részét az állam visszatérítheti, de a támogatás mértéke évek óta nem változott, így maximum 25 ezer forint igényelhető vissza egy sikeres vizsga esetén. Az RTL Híradó megkérdezte Gulyás Gergelyt, hogy várható-e emelés.

Volt róla szó a kormányban. Az idei évben szerintem nem fogjuk tudni megemelni, de a jövő évi költségvetésben azt el tudom képzelni, hogy ennél magasabb támogatási összeg szerepeljen

– árulta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

(Borítókép: Pénzjegynyomda / MTI)