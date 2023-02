Nincs elég magyar katona? Országos toborzókampányt indít a honvédség

Azt írták, a háború, a migráció és az Európát érő biztonsági kihívások rámutattak, hogy a veszélyek korát éljük, a béke és a biztonság felértékelődött. Hozzátették: Magyarország biztonságának és védelmének megerősítése érdekében

a Magyar Honvédség megerősítése, megfiatalítása és modernizálása kiemelt feladat.

Kiemelték: az elmúlt években sokat fejlődött a Magyar Honvédség, és jelenleg is zajlik a fiatalítás (ennek részleteiről nemrég újabb információk derültek ki).

A most induló toborzási kampányban különösen azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akik készek és szeretnének tenni a haza, családjuk és szeretteik védelmében. „A honvédség vonzó életpályát kínál azok számára, akiknek az egyéni fejlődésen túl fontos a közösség, a bajtársiasság, a fiatalos szemlélet, és emellett a high tech haditechnikai eszközök iránt is érdeklődnek” – írták.

Jelezték: a toborzási kampány a következő hónapokban nemcsak a toborzási irodákban zajlik majd, hanem az interneten és különböző médiafelületeken, emellett országszerte toborzási rendezvényeket is tartanak. A toborzó kampány nyitórendezvénye hétfőn a Bálna Budapest rendezvényközpontban lesz,

és várnak mindenkit, aki akár tartalékos, akár hivatásos vagy szerződéses katonaként szeretne csatlakozni a honvédséghez.

A toborzó napon az érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek a Magyar Honvédség alakulataival, a fegyverekkel és a haditechnikával, az innováció élvonalába tartozó eszközökkel, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiállításával. Többek között lesznek katonai bemutatók, szimulátorok, valamint egy biolabor is. Lehetőség lesz közelebbről megismerni a katonák életét, és az érdeklődők beszélgethetnek a toborzó szakemberekkel és a már a Magyar Honvédség kötelékében szolgáló katonákkal is.