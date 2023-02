Dühösek a salgótarjániak, mert megfagynak a helyi buszjáratokon

A helyiek elmondása szerint hidegek és koszosak is a buszok Salgótarjánban. A Nógrád Volán Autóbuszközlekedési Zrt. válaszolt a panaszokra.

Több utas is nehezményezi Salgótarjánban, hogy nincs fűtés a helyi buszjáratokon. Elmondásuk szerint még az ablakok is nyitva vannak menet közben, és nem tudják becsukni őket. Ugyanakkor a buszok nemcsak hidegek, de ritkán is közlekednek – ez utóbbi miatt már régóta panaszkodnak.

A 36-os jelzésű buszt 10 órakor kétszer is indítják a Beszterce-lakótelepről, utána pedig legalább 40 percig nem közlekedik semmi. Ez nagyon bosszantó! A másik gondom az, hogy ma reggel is húzott az ablak, picit nyitva volt, azóta pedig egyfolytában fújom az orrom. Persze sokszor van fűtés is, de valamit csinálhatnának, mert ez így nem mehet sokáig

– mondta egy idősebb lakos.

Ám nem ő az egyetlen, akinek rosszulesik, hogy a kinti mínuszok mellett még a buszon is fagyoskodik. Egy másik városlakó szintén arról beszélt, hogy minden reggel, amikor munkába indul, azt tapasztalja, hogy a járműveken hideg van, kosz, és még az ablakokat sem lehet becsukni.

Az egyik helyi lakos, Bea szerint ezeket ellenőrizni kellene valakinek, mivel így megfáznak az utasok. Egy másik helybélinek, Henriettának is rossz tapasztalatai vannak a tömegközlekedéssel: ő úgy gondolja, a lakosok gyalog hamarabb bejutnak a városközpontba, mint busszal.

Reagáltak a panaszokra

Az esettel kapcsolatban a Blikk megkereste a Nógrád Volán Autóbuszközlekedési Zrt.-t, akik azt válaszolták a lapnak:

sem az utasoktól, sem a buszvezetőktől nem érkezett bejelentés hozzájuk arról, hogy nem megfelelő a hőmérséklet a salgótarjáni járataikon.

Mint írták, 2018 óta folyamatosan fejlesztik a járműállományukat, az úgynevezett fiatalítási program keretein belül pedig eddig 51 új autóbusz került forgalomba.

Szolgáltatásaink színvonalának emelése érdekében arra kérjük utasainkat, hogy észrevételeik kivizsgálása és megnyugtató lezárása érdekében panaszaikkal minden esetben a lehető legrövidebb időn belül forduljanak társaságunkhoz az info@volanbusz.hu címen. A beérkező panaszokat a jogszabályok előírásai szerint kezeljük, és a vizsgálat eredményéről a panaszost a törvényes határidőn belül tájékoztatjuk

– fogalmaztak a közleményben.