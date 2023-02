Egészségügy államtitkár: Nem az orvoshiány okozza a legnagyobb feszültséget

A Népszava interjút készített Takács Péter egészségügyi államtitkárral, akit többek között a magyar egészségügy helyzetéről kérdezték. Mint ismert, az ápolók bérének emelését júliusig halasztották. Arra a kérdésre, hogy januártól megkapják-e visszamenőlegesen az emelt összeget, az államtitkár azt felelte: a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet miatt felelőtlenség lenne bármit is ígérni.

Szó esett a kormány és a Magyar Orvosi Kamara (MOK) közti feszültségről is. A kamara számára a legnagyobb fenyegetés az, hogy kevés orvos van a rendszerben, Takács Péter szerint azonban nem ez okozza a feszültséget.

2023. februári kifizetéssel egészségügyi szolgálati jogviszonyban 23 654 orvos kapott emelt bért. Az alapellátásban ezen felül 8622 fő rendelkezik érvényes működési kártyával, tehát több, mint 30000 orvos dolgozik a közfinanszírozott rendszerben. Lakosságarányosan nincsenek kevesen, így e mutatóban nem is állunk rosszabbul, mint bármelyik európai uniós állam

– fejtette ki.

Az államtitkár úgy véli, az elmúlt évtizedekben relatív orvoshiányok keletkeztek, leginkább ott, ahol nem volt paraszolvencia, az ilyen szakmák teljesen elnéptelenedtek, mint például a patológusoké. Emellett van egyfajta területi egyenlőtlenség is – fejtette ki a Népszava kérdésére.

Ugyanakkor Takács Péter az orvosképzés hibáira is felhívta a figyelmet.

Az orvosképzés mindig centralizált módon zajlott, most elkezdtem az egyetemi rektorokkal, klinikai központvezetőkkel erről beszélgetni, és ők is látják, hogy ez már így nem jó. Ráadásul még van egy olyan jogszabály, miszerint a képzőhelynek kötelező alkalmazni is a nála oktatott fiatal orvost