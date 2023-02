Ritkasággá vált a Pilóta keksz: van, aki 10 ezer forintért árul belőle két csomagot

Több hónapja annak, hogy eltűnt az üzletek polcairól a magyarok egyik kedvenc édessége, a Pilóta keksz. A népszerű szendvicstermék egy vaníliás és kakaós kekszből áll, amit egy 33 százalékos kakaós massza tart össze. A gyártó tavaly októberben azt közölte, hogy tartós készlethiányra kell számítani. Így az internetet ellepték a kézműves Pilóta keksz receptek és a felhívások, de van olyan is, aki az egyébként nagyjából 4-500 forintos termék utolsó csomagjait tízezer forintért hirdeti.

A magyarok még mindig keresik, pedig már hónapok óta nem kapható a Pilóta keksz 80 grammos kiszerelésű szendvicsterméke, amely több online áruház kínálatában is jelenleg nem elérhető termékként szerepel. Mint 2022 októberében megírtuk: alapanyag és csomagolóanyag-hiány sújtja a székesfehérvári üzemet, és akkor már egy hónapja nem lehetett kapni a népszerű édességet a legtöbb üzletben.

A gyártó, a Mondelez Hungária Kft. közölte, hogy tartós készlethiányra kell számítani, ugyanakkor mindent megtesznek azért, hogy a magyarok második legkedveltebb kekszterméke minél előbb a keresletnek megfelelő mennyiségben elérhető legyen a fogyasztók számára. A keksz népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2021-ben csaknem 5,5 millió adagot vásároltak fel belőle a magyarok.

Kis túlzással azonban mára szinte aranyárban van a Pilóta hiányterméke, hiszen ellepték az internetet a több ezer forintért meghirdetett utolsó csomagok.

Van, aki két csomag pilótakekszért 10 ezer forintot kér, de vannak olyanok is, akik az amúgy fogyasztói áron nagyjából 4-500 forintba kerülő keksz csomagjáért háromezer vagy háromezerötszáz forintot is elkérnek.

A legolcsóbb csomagot – amelyben 9 darab keksz található – 1900 forintért hirdetik az interneten.

A kekszet 10 ezer forintért hirdető személy a Blikknek nyilatkozva elmondta, hogy az árát a piachoz mérten határozta meg, és elárulta azt is, hogy már volt is rá érdeklődő – igaz, ő csak az egyik csomagot szerette volna megvásárolni 5 ezer forintért, miközben a hirdető egyben szerette volna eladni a termékeket. Ha senki nem veszi meg májusig, amikor lejár, legfeljebb megesszük mi – tette hozzá a lapnak nyilatkozó eladó.

Ellepték az internetet a receptek és a felhívások

Mindeközben a igazán elszánt fogyasztók a Facebookon létrehozott „csere-bere” csoportokban keresik a kekszet. A legtöbb bejegyzésben azt írják:

szinte bármit megadnának azért, hogy valakitől megszerezzék a szekrényben lapuló utolsó csomagokat, azoktól, akiknek még sikerült vásárolniuk belőle a hiány fellépése előtt.

Azt azonban nem tudni, hogy valóban hajlandóak lennének-e megvásárolni a több ezer forintokért hirdetett csomagokat is.

A jól megszokott ízt keresve megjelentek a házi Pilóta keksz receptek is, amelyeket rendre cserélgetnek egymás között a felhasználók. Van köztük „hamis Pilóta keksz” is, ami kinézetre nagyon hasonlít az eredetihez, de van olyan is, ami már a „Pilóta keksz szelet” elnevezést kapta és ami kinézetre inkább egy hagyományos süteményre hajaz.

Megszólalt a keksz gyártója, és adott némi reményt

Mindeközben a gyártó is válaszolt azzal kapcsolatban, hogy várhatóan meddig kell nélkülözniük a magyaroknak a kekszet, és adtak némi reményt a Pilóta keksz imádóinak.

A Pilóta kekszet gyártó és forgalmazó Mondelez Hungária továbbra is arra törekszik, hogy minél előbb visszatérhessen a boltok polcaira a magyarok egyik legkedveltebb keksze, a Pilóta szendvicskeksz. Az elmúlt hónapokban a készlethiányt részben okozó alapanyag- és csomagolóanyaghiányt sikerült megszűntetni, és a gyártásszervezési nehézségek megoldása tekintetében is jelentős előrelépések történtek

– írta válaszában a Mondelez Hungária Kft. Egyúttal megköszönték minden hűséges fogyasztójuknak a Pilóta keksz iránti szeretetüket és ragaszkodásukat, és külön köszönik türelmüket is. „Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a magyarok által különösen kedvelt termék minél hamarabb visszakerülhessen a háztartásokba” – tette hozzá Grzegorz Lis, a cég ügyvezető igazgatója.