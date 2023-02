Elkapták a budapestieket rettegésben tartó ámokfutókat

A BRFK nyomozó főosztályán a magyar nőt, a külföldi férfit és a két külföldi nőt közösség tagja elleni erőszak bűntette, illetve annak előkészülete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd vették őrizetbe. Az ügy részleteiről a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn sajtótájékoztatót tart.

Mint korábban megírtuk, péntek délután Budapest XI. kerületében a nyílt utcán támadt rá egy férfira egy símaszkos, viperával felszerelkezett galeri. A szemtanúk szerint a férfi valószínűleg munkába érkezett, és akkor támadták meg, miután leszállt egy buszról (az is elképzelhető, hogy a támadói is vele utaztak a járművön). A viperával is felszerelkezett támadók az áldozatot megverték, majd magára hagyták. A helyszínen vértócsák maradtak a támadás után.

A rendőrség most még nem erősítette meg, hogy a gyanúsítottak összefüggésbe hozhatók az újbudai támadással, de vélhetően ők voltak az elkövetők. A Mandiner értesülése szerint a rendőrség szombaton nagy erőkkel vonult ki a budai Várhoz, hogy megakadályozza a kitörés napjára érkezők és a hírek szerint németországi résztvevőkkel is felvonuló antifasiszták találkozását. A lap azt írta, korábban Újbudán, szombaton pedig a Normafánál és a Széll Kálmán téren is voltak összetűzések a két tábor között.