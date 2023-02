Sárral kenték össze Horn Gyula szobrát

Sárszerű anyaggal kenték össze Horn Gyula egykori miniszterelnök angyalföldi szobrát és a mellette lévő oszlopot is. A Telexnek erről egy olvasó számolt be. A helyszínen készült fényképeken jól látszik, hogy négy vödörrel hozták az anyagot. A XIII. kerület sajtófőnöke, Ladányi Zsolt megerősítette az összepiszkítás tényét és azt is hozzátette, hogy a kerületi közterület-felügyelet a cselekmény miatt hivatalból feljelentést tett.

A szombat este történt cselekedetről egy térfigyelő-kamera felvételt is készített, ezen látható a két elkövető.

Horn Gyuláról tavaly nyáron közterületet is elnevezett a Fővárosi Önkormányzat, épp az a sétány viseli a néhai miniszterelnök nevét, amely a szobornak helyet adó Gyermek teret szeli át. Az akkori döntésről 2022 decemberében a kormányhivatal levelet küldött Budapest vezetésének, jelezve, hogy közterület vagy közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. A fővárosi többség azonban úgy látta – írja a lap –, hogy döntéshozatalával nem hibázott.

Horn Gyula szobra 2014 óta áll az angyalföldi Gyermek téren.

