A rezsicsökkentés miatt nincs pénz a köztisztviselők béremelésére

A legutóbbi egyeztetésen a kormány nyíltan kimondta, hogy bár jogosnak tartja az igényt, egyelőre nincs fedezete arra, hogy ígéretet tegyen. Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint 2023-ra követelik a 25 százalékos béremelést, de 2022 júliusában már kértek azonnali 20 százalékos emelést. Ebből egy 13. havi fizetés az illetményszerkezet változatlansága mellett pluszként kijöhetett volna. Az MKKSZ elnöke szerint a kormány nem mondott nemet, de halogatnak.

A G7 cikke szerint ha 2023-ban szintén hasonló mértékű vagy nagyobb arányú reálbércsökkenés sújtja az ágazatot, az a szakszervezetek szerint már drasztikus következményekkel járna, pedig már most is nagy gondot jelent az elvándorlás. A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) éppen ezért nemrég arról döntött, hogy sztrájktárgyalásokat kezdeményeznek, mert elfogadhatatlannak tartják, hogy az egészségügyi dolgozók csak az év közepétől kapnak béremelést, ráadásul annyit, amennyi nem is pótolja az inflációs reálbérveszteséget.

A lap a FESZ belső felmérésére hivatkozva azt írja, egyre nagyobb gondot jelent az élelmiszer megvásárlása, és vannak olyanok is, akik a rezsijüket sem tudják kifizetni. A válaszadók 32 százaléka más munkát keresne Magyarországon, ha nem kapna béremelést, de 20 százalékuk külföldre menne, 40 százalékuk pedig többletmunkát vállalna.

A közalkalmazott bértáblákat évek óta nem frissítette a kormány, azonban a versenyszférában egyre csak emelkednek a bérek. A Tesco nemrégiben bejelentette, hogy átlagosan 15 százalékos emelést hajt végre, míg a Spar mintegy 16-17 százalékos béremelésről egyezett meg dolgozóival, miközben a kormány 0 százalékot tud jelenleg emelni a köztisztviselők bérén.

Az MKKSZ beszámolója szerint Bordás Gábor közigazgatási államtitkár a kormány álláspontját összefoglalva azzal érvelt, hogy a közalkalmazottak követeléseire a rezsicsökkentés miatt nincs pénz a költségvetésben. A szakszervezet továbbra is fenntartja követeléseit, és lehetetlennek tartja, hogy a kormány 0 százalékos béremelését elfogadja. Legközelebb februárban, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácson egyeztetnek a kormánnyal.

(Borítókép: Index)