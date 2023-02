Továbbra sem került börtönbe a budapesti rendőr gyilkosa

Korábban már írtunk arról, hogy egyelőre megúszhatja a börtönt a gyilkosság elkövetésével gyanúsított Sz. Szilárd. A férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe került, ahol a szakértők vizsgálják az elmeállapotát.

Most a TV2 Tények című műsora számolt be arról, hogy a vizsgálat még mindig tart. Mint írták: Sz. Szilárd azért tartózkodik jelenleg is elmegyógyintézetben börtön helyett,

mert állítólag korábban mentális problémákkal küzdött. .

A Tények információi szerint a januárban letartóztatás alá helyezett férfit feltehetőleg továbbra sem engedik ki az elmegyógyítóból. Így a Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta letartóztatásának meghosszabbítását, egyelőre nem kerül rácsok mögé.

A főügyészség szóvivője, Kovács Katalin arról tájékoztatta a Tényeket, hogy jelenleg szakértői vizsgálatok vannak folyamatban a brutális esettel kapcsolatban. Mint mondta, Sz. Szilárd elmeállapotát folyamatosan vizsgálják, és eddig csak annyit állapítottak meg, hogy a gyanúsított kábítószer, egész pontosan valamilyen, biofűhöz hasonló anyag hatása alatt lehetett a támadás idején. A szakértők arra keresik jelenleg a választ, hogy a drog vagy a korábbi mentális betegsége miatt kezdett-e ámokfutásba Sz. Szilárd.

Az általa meggyilkolt Baumann Péter másfél héttel ezelőtt töltötte volna be a 30. életévét. A fiatal férfit január végén temették él, és posztumusz rendőr főhadnaggyá nevezték ki.

(Borítókép: Mécsesek égnek Baumann Péter főtörzsőrmester emlékére a XI. kerületi rendőrkapitányság előtt 2023. január 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)