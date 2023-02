Főként oroszbarát tiszteket bocsátottak el a honvédségtől?

Mint azt megírtuk, a „megújulás” már aznap elkezdődött, mégpedig sajátos módon: a honvédelmi miniszter évértékelőt tartott a vezérkar számára Budapesten, a Bálnában, majd a rendezvény nyilvános része után zárt ajtók mögött a helyszínen közölték sokakkal, hogy szögre akaszthatják az egyenruhát.

A lépés azonnal komoly politikai vihart kavart, nagy médiavisszhangot váltott ki, többen úgy értelmezték a leépítést, hogy „NATO-tlanítás” folyik, vagyis az Észak-atlanti Szövetségben szocializálódott, ahhoz lojális katonai vezetőket küldik el annak érdekében, hogy az immár teljes mértékben a jelenlegi kormányhoz hű fiatalabbak kerüljenek a helyükre.

Nem igaz, hogy NATO-tlanítás folyik, hiszen sok erősen oroszbarát tisztet is elbocsájtottak, miközben visszaigazoltuk a Mathias Corvinus Collegiumtól Porkoláb Imrét, aki minden idők egyik legjobban képzett magyar katonája, és nyolc éven át volt vezető NATO-beosztásban, ebből négyet a Pentagonban. Ha valakiben megbíznak az amerikaiak, hát benne igen

− mondta a Szabad Európának a Honvédelmi Minisztérium egyik volt, de a belső folyamatokra még rálátó vezetője.

A menesztett főtisztek kiszivárgott listája alapján nem tűnik légből kapottnak az érv, hogy az idősebb, a még a NATO előtti időkben szocializálódott vezetőknek köszönték meg a szolgálatot, bár hozzá kell tenni, hogy tíz katonai vezető nyilván nem adhat reprezentatív mintát, hiszen már jóval száz fölötti elbocsátottról szólnak a hírek.

Akiket most elküldenek, többségükben jó emberek és jó katonák, de − bármennyire is nem szép ezt kimondani − jobbára a karrierjük végén járnak már. Volt, akit évek óta ide-oda helyezgettek, mert valójában sehol nem látták már hasznát igazán, de nem lehetett elbocsátani. Eddig

− mondta a lapnak egy minisztériumi forrás.

Azt többen is megemlítették, hogy nagyon sok az alezredes, ezredes, tábornok a magyar hadseregben. Emiatt viszont az alacsonyabb rangban álló, de ambiciózus katonáknak nem tudnak megfelelően vonzó előmeneteli lehetőségeket teremteni. „Van egy vicc a katonák között, hogy arra a feladatra, amit az amerikai hadseregben egy őrmester lát el, nálunk két ezredes jut. És ez sajnos csak félig poén” − mondta egy minisztériumi vezető.

A lap forrásai az esetleges politikai szempontokról, a „NATO-tlanításról” többen azt mondták, hogy ez már csak azért sem áll meg, mert az elbocsátottak helyére lépők is értelemszerűen már NATO-keretek között végezték tanulmányaikat, sőt sokan már csak így.

Másrészt – erre is többen felhívták a figyelmet – az elbocsátottak között jelentős számban vannak oroszbarát nézeteket valló tisztek. Egy informátor szerint legalább 15 ilyet lehet beazonosítani, egy minisztériumi forrás szerint a védelempolitikai területről csak egy embert küldtek el, ő szintén híres volt kollégái körében oroszbarátságáról.

Neki a felesége is orosz, kint tanult, és annyira oroszbarát, hogy már többször kerültünk kínos helyzetbe a megnyilvánulásai miatt NATO-s kollégák előtt, emiatt jó ideje már nem is nagyon hagyják, hogy ilyen fórumokon beszéljen. A védelempolitika egyébként is a legatlantistább része a honvédségnek, őket azzal ugratják, hogy hazaárulók, mert lojálisabbak a NATO-hoz, mint Magyarországhoz, és őket láthatóan teljesen békén hagyták