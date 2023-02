A ruházatuk alapján választhatták ki áldozataikat a budapesti támadások elkövetői

Hétvégén négy támadás is történt a fővárosban, ezeknek akár 15 elkövetője is lehet. Az áldozatok olyan ruhában voltak, amely azt is sugallhatta, hogy a kitörés napjára érkeztek Budapestre.

Nyerges Béla, a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozó főosztályának osztályvezetője sajtótájékoztatóján elmondta, még zajlik a közösség tagjai elleni erőszak miatt indult nyomozás, egyúttal beszámolt az elmúlt napokban történt négy támadásról − írta meg a Magyar Hang.

Az első csütörtökön történt, a belvárosi Fővám téren, ahol az aznap Budapestre érkezett három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal, illetve más eszközökkel ütni kezdték őket. A támadás mindössze egy percig tartott, a csoport tagjai ezután elfutottak a helyszínről. A három sértett közül ketten is súlyos, töréses sérülést szenvedtek. A következő atrocitás másnap, február 10-én történt, akkor Gazdagréten egy magyar férfire rontottak rá hátulról, ugyancsak viperával és más eszközökkel. Nyerges Béla kegyetlennek és indokolatlannak nevezte a támadást, amelynek áldozata könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az osztályvezető szerint itt már nyilvánvalóvá vált, hogy egy sorozat első elemeivel állnak szemben, ezért egy négyfős nyomozócsoportot alakítottak.

Ugyanezen nap estéjén újabb támadások történtek: az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt támadtak meg, őket is többféle eszközzel bántalmazták, majd a csoport tagjai amilyen gyorsan felbukkantak, olyan gyorsan el is tűntek.

A nyomozó beszámolt arról, hogy teljes körű adatgyűjtést végeztek, bejárták az áldozatok útvonalát is, mert kíváncsiak voltak arra, miért éppen a támadások áldozatait választották ki. Eddig annyit lehet tudni, hogy mindössze a ruházatuk kötötte össze őket, ugyanis olyan ruhadarabokat viseltek – amilyeneket egyébként bárki hordhat, terepszínű vagy fekete kabát, bakancs, bomberdzsekihez hasonlító darab –,

amelyek azt sugallhatták, hogy a kitörés napjára érkeztek Budapestre, és szélsőséges, „jobboldali beállítottságúnak tűnhettek”.

Az egyik támadás eleve úgy kezdődött, hogy egy nő az egyik későbbi áldozatot leszólította, és megkérdezte, erre a rendezvényre jött-e a magyar fővárosba, ám hiába kapott nemleges választ, később társaival együtt nekiesett.

Hosszan követték az áldozatokat a támadók

Kiderült az is, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel a tömegközlekedésben, több átszállással is együtt utaztak. Előfordult olyan eset is, hogy valakit 11-en követtek, ám a támadásban 8-an vettek részt. Nyerges Béla úgy vélte, így akár 15 elkövető is lehet, akik különféle felállásokban követték el a bűncselekményeket.

A rendőrök eddig négy embert fogtak el: egy olasz és egy német nőt, egy német férfit és egy magyar nőt. Náluk találtak viperákat, kalapácsot, műanyag borítással, ólommal bélelt gumikesztyűt és gázspray-t is, ami azt jelentheti, hogy újabb támadásokra készültek.

Mindannyian tagadják a bűncselekményeket, a külföldiek még a legalapvetőbb kérdésekre sem hajlandók válaszolni, mindenféle együttműködést megtagadtak.

A magyar nyomozók együttműködnek a titkosszolgálatokkal és a külföldi hatóságokkal is, utóbbiaktól szeretnék megtudni, hogy az érintettek otthon milyen tevékenységet folytattak. Egyedül a magyar nő esetében tért ki Nyerges Béla arra az egy kérdésre, hogy baloldalinak vallotta magát, de arról nem tudni, hogy szélsőséges ideológiákat követne. Egyelőre csak az áldozatok esetében lehet azt mondani, hogy ideológia állna a megtámadásuk mögött.

A hatóságok már kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását, erről a bíróság várhatóan kedden dönt.