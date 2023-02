Újabb vidéki gimnázium tanárai bojkottálják az emelt szintű érettségi önkéntes feladatait

A két gimnázium tanárai egészen addig folytatják az érettségi vizsgák bojkottját, amíg nem foglalkozik a kormány a pedagógusok kilencpontos követeléseivel.

„Mi, az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium 26 tanára a tatai Eötvös József Gimnázium tanárainak nyilatkozatával egyetértésben kijelentjük, hogy mindaddig nem vállalunk önkéntes feladatot az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításában, amíg a kormányzat a pedagógusok kilencpontos követelésével érdemben foglalkozni nem hajlandó” – olvasható a Tanárok a Tanárokért bejegyzésében.

Volt béremelés, de minimális

Tízszázalékos fizetésemelést kaptak a pedagógusok, de többségük még így is jóval a garantált bérminimum alatt keres. Emellett arról is döntés született, hogy a garantált bérminimum 296 400 forintra nő, ami egyébként 14 százalékos béremelést jelent. Idén januártól azonban már a 24-26 év tapasztalattal rendelkező tanárok alapbére is a szakmunkás-minimálbér alá süllyedt, miután a bérminimum idén 14 százalékkal nőtt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pár napja a Mathias Corvinus Collegium által rendezett beszélgetésen jelentette ki, hogy a pedagógusok bére 2030-ra eléri majd az egymillió forintot.

Már egy éve tartanak a tiltakozások

Többek között emiatt is kezdtek tiltakozásba a tanárok. Egy éve volt az a kétórás figyelmeztető sztrájk, ami után több nagyszabású tiltakozás is kezdetét vette.

A két nagy pedagógus-szakszervezet 2022-ben összesen hét központi sztrájknapot hirdetett meg, de a tanárok emellett számos más akcióval, polgári engedetlenséggel, tüntetésekkel, demonstrációkkal adtak hangot nemtetszésüknek. 2021 októberében a szakszervezetek sztrájkbizottságot hoztak létre, amelyen keresztül egy legalább 45 százalékos béremelést szeretnének kiharcolni.

Idén január elején tudásmenet indult az oktatásért, majd még ebben a hónapban gördülő munkabeszüntetésbe kezdtek a pedagógusok. A polgári engedetlenségi akciókban részt vevő pedagógusokat a tanévkezdés után több helyen is elbocsátották az intézményeik vezetői.

A kormány idén megjelent rendelete átírta a pedagógusok elbocsátásának szabályait. A munkáltatónak ezentúl nem 15 napja lesz kirúgni a szerinte kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegő pedagógust, hanem az adott tanév augusztus 1. napjáig bármikor gyakorolhatja a rendkívüli felmentés jogát.