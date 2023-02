„Rájöttem, hogy rohadtul beteg vagyok” – Ellátogattunk az Anonim Szerencsejátékosok gyűlésére

„Fényes nappal bolyongtam Budapest utcáin, fogalmam sem volt, hol vagyok. Nem tudtam hazamenni vidékre, mert a kocsimban már nem volt üzemanyag, tankolni pedig nem tudtam, mert az összes pénzem eljátszottam” – ilyen és ehhez hasonló történetek hangzottak el az Anonim Szerencsejátékosok gyűlésén, ahova exkluzív bejárást kaptunk. Az önsegítő közösségek hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, a 12 lépéses módszer a legnagyobb gödörből is segíthet kimászni – ha az érintett is akarja.