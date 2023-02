Az ukrajnai háborúban bevált eszközökkel erősít a Magyar Honvédség

A Mandinerrel közölte a Honvédelmi Minisztérium azt, hogy pontosan milyen eszközök érkeznek 2023-ban. Mint írták, idén is folytatják a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot (korábban: Zrínyi 2026), és

vizsgálják az orosz–ukrán háború tapasztalatait, és azt, hogy ott milyen eljárások, eszközök válnak be.

A minisztérium arról írt a Mandinernek, hogy a HHP fejlesztési területei a teljes honvédséget lefedik, beleértve ebbe a szárazföldi haderő, a légierő, a vezetésirányítási képesség, a logisztikai és támogató, valamint az önkéntes-tartalékos képesség fejlesztését. Mint közölték, idén érkezik az első Leopard 2A7HU mintájú harckocsi (a Honvédség jelenleg a 2A4HU típusú Leopardokat használja kiképzésre, amelyeket éppen a múlt héten csoportosítottak át).

A 2A7HU változatból összesen 44 darab érkezik, és ezután is számolnak a kiképzésre használt eszközökkel. Ezenkívül tüzérségi eszközök is érkeznek, nevezetesen Panzerhaubitze (PzH) önjáró lövegek. A tárca emellett azt is közölte, hogy már most is használják a svéd gyártmányú Carl-Gustaf vállról indítható páncéltörő eszközöket, amelyekből az ukránok is nagy mennyiségben kaptak a Nyugattól.

Ezenkívül elkezdődött a páncélozott gyalogsági harcjárművek beszerzése is. A Lynx KF–41első példánya tavaly már megérkezett, 2023-ban viszont már a Magyarországon gyártott első darabok is legördülnek a futószalagról. Ezenkívül a honvédség török partnere által gyártott többcélú harcjárművek, a Gidrán 4x4-ek is megérkeznek az alakulatokhoz – tájékoztatott a minisztérium.

Repülőgépeket, helikoptereket is vásárolnak

Ami a légierőt illeti, ott „a Gripen vadászgépek telepíthetőségét és a szárazföldi csapatok közvetlen légitámogatását szolgáló lépések” lesznek a legfontosabb fejlesztések. Beszereznek többek közt a pilóták kiképzésére használt légcsavaros repülőgépeket (Zlin Z–242L és Zlin Z–143LSi). Továbbá halad annak a 12 darab L–39NG típusú gépnek a beszerzése is, amelyeket a honvédelmi miniszter korábbi céges érdekeltségétől vásárolt meg a Honvédség (a cseh vállalat azóta átkerült Hernádi Zsolt tulajdonába).

Elkezdődött továbbá a brazil Embraer repülőgépgyár fejlesztés alatt álló, két hajtóműves katonai szállító repülőgépének, a KC390-nak a beszerzése is. 20 darab könnyű helikopter (Airbus H145M) már megérkezett, idén pedig megérkeznek az első Airbus H225M közepes helikopterek is.

2023-ban felállítják a Honvédség rakétaműveleti központját

A tárca arról is beszámolt, hogy zajlik a földi telepítésű légvédelmi eszközök, a NASAMS-ok beszerzése is, valamint hogy 2023-ban felállítják az úgynevezett légvédelmi rakétaműveleti központot.

„A légtérellenőrző- és légvédelmirendszer-azonosítási képesség” fejlesztését is tervezik, többek közt 3D radarrendszereket szereznek be. A vezetésirányítási képesség korszerűsítése terén pedig egy új, nagy adatátviteli kapacitású harcászati rádiócsalád vásárlása van terítéken – írta a tárca.

Az utóbbi napokban már számos hír jelent meg arról is, hogy nagy változások zajlanak a Honvédség állományában is. Mint kiderült, több mint száz főtisztet és tábornokot bocsátottak el az év elején. Egyesek felvetették, hogy a Honvédség NATO-mentesítése megy végbe, de a tisztek közt szép számban voltak az egykori Szovjetunióban tanult, oroszbarát katonák is.

(Borítókép: Carl-Gustaf vállról indítható páncéltörő eszköz 2018-ban Indiában. Fotó: Yawar Nazir / Getty Images)