Kirúgták a pedagógiai asszisztenst, aki azt vallotta, 15 éves fiú a szeretője

A 39 éves B. Zsolt a közösségi médiában büszkén nyilatkozott úgy, hogy ő nem pedofil, hanem ebofil, azaz nézetei szerint rendben van, ha egy felnőtt férfi 15–19 év közötti fiúval vagy lánnyal, annak beleegyezésével létesít szexuális kapcsolatot. A TikTok-videóban azt mondta, hogy ha nem lépi át a törvényesség határát, az ilyen illető dolgozhat iskolában. Nézetei szerint ez az ő moralitásába belefér, és mások véleménye nem érdekli – idézi a Mandiner. A Pestisracok.hu megkeresésére pedig úgy nyilatkozott, hogy valójában nincs 15 éves partnere, csak „rájátszott erre a pletykára”, ami az iskolában terjedt.

A PestiSrácok értesülése szerint a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában pedagógiai asszisztensként dolgozó férfit feljelentette az egyik szülő, ugyanis tudomására jutott, hogy egy privát csoportba invitált tinédzser fiúkat, akiket fotózni tanított, és obszcén megjegyzésekkel bombázta őket. A fiatalok szinte minden kedvelt online platformján jelen lévő férfi a YouTube-on és az Instagramon is olyan tartalmakat oszt meg, amelyekben a homoszexuális életmódról és az öngyilkosság témájáról ír – állítja a lap. Az óbudai általános iskola tanulói közül sokan követik. Az egyik szülő pedig arról értesült, hogy B. szexuális felvilágosító órát tartott alsós diákoknak, amiben az azonos neműekkel való kapcsolatot propagálta.

A férfi arra hivatkozott, hogy olyan jogvédő szervezetek állnak mögötte, amelyek miatt nyíltan vállalhatja nézeteit, a PDSZ-t, a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot nevezte meg. Később B. helyesbített, hogy a PDSZ csak munkajogi kérdésekben áll mellette. A Mandiner megkeresésére a Helsinki Bizottság úgy nyilatkozott, a férfi nem kereste meg őket, és nem tartozik az ügyfeleik közé. A TASZ az üggyel kapcsolatban a következő választ adta:

„Általánosságban annyit tudunk megállapítani, hogy egy 15 éves fiatallal nem bűncselekmény kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesíteni, legyen szó bármilyen nemű vagy szexuális irányultságú személyekről” – írták válaszlevelükben, ugyanakkor hozzáteszik: a TASZ jogi területre korlátozódó szakértelme önmagában nem adhat iránymutatást az ügyben.

A krúdys szülők a Blikknek elmondták, hogy megdöbbentek a videó láttán – amit azóta töröltek a közösségi oldalról – és érthetetlen, hogy nem történik valamiféle előszűrés, mielőtt felvesznek dolgozni valakit egy iskolába.

A gyerekek is látták ezt a videót, mi is így szereztünk erről tudomást, döbbenet. Volt, aki a rendőrséget is felkereste az ügyben, akik azonban tehetetlenek, mert nincs elvileg bizonyíték jogsértésre. Nem a mássággal van bajunk, hanem hogy ez így került be az iskolába, hogy ez a férfi még büszke is arra, egy diákkal van együtt