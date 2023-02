„Szétnyílt a fejem” – megszólalt a budapesti támadások egyik sérültje

Hétvégén több támadás is történt Budapesten, az elkövetők száma akár a tizenötöt is elérheti. A támadásokat egyes értesülések szerint szélsőbaloldali, antifasiszta aktivisták hajtották végre, akik kíméletlenül elbántak a kipécézett járókelőkkel. A támadások egyik sérültje most megosztotta a történetét a nagyvilággal.