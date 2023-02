Álljunk meg egy szóra! Tréfálkozunk vagy gúnyolódunk?

Grétsy László az egyik legismertebb magyar nyelvész, óriási szakmai tekintély, aki a széles nagyközönség számára is érthetővé tette a magyar nyelv hagyományait, belső logikáját, sokak számára mumus helyesírását. Televíziós nyelvművelő műsorai nagy népszerűségnek örvendtek: a Vágó Istvánnal közösen vezetett Álljunk meg egy szóra! az 500. adása után, 1997-ben nívódíjat is kapott. A tanár úr hétfőn ünnepelte 91. születésnapját, ebből az alkalomból játékra hívjuk olvasóinkat.

A magyar nyelvművelés kiemelkedő alakja 1960-ban szerezte meg a nyelvtudományok kandidátusa címet az ELTE BTK-n, majd a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, később főmunkatársa lett, illetve a mai magyar nyelvvel foglalkozó osztályvezetőjévé is kinevezték.

Később a Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanáraként folytatta, közben az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának társelnökévé is választották, majd nyugdíjba vonulása után annak tiszteletbeli elnöke lett; ehhez hasonlóan az Anyanyelvápolók Szövetségében is előbb elnöki, majd tiszteletbeli elnöki pozíciót töltött be. Munkatársa volt több nyelvészeti folyóiratnak – például a Magyar Nyelvőrnek és az Édes Anyanyelvünknek –, de az Élet és Tudomány, valamint a Szabad Föld rovatvezetőjeként is működött. 2007-ben Magyar Örökség díjjal, 2012-ben Prima Primissima díjjal tüntették ki.

A legtöbben az Álljunk meg egy szóra! című műsorból ismerhetik Grétsy Lászlót: az 1987 januárjában induló, hetente jelentkező ismeretterjesztő sorozatban tízperces adásokba tömörítve beszélgettek Vágó Istvánnal, a későbbi kvízmesterrel nyelvhelyességi kérdésekről.

Tavaly, 90. születésnapján köszöntve Grétsy tanár urat két olyan könyv megjelenéséről is beszámoltunk, amely az ő nevéhez kapcsolódott. Az egyik egykori tanszéki kolléganője, Erdélyi Erzsébet kötete, A nyelvész – emberközelből: Grétsy László, a másik pedig a Kiss Gáborral közösen szerkesztett Melyiket válasszam? című nyelvművelő könyvecske. Kérdésünkre a tanár úr azt mondta:

Önálló könyvet már nem tervezek, de két, számomra kedves lapba is küldök cikkeket: az Édes Anyanyelvünkbe meg az Élet és Tudományba.

Grétsy László születésnapja alkalmából, amely számunkra egyúttal a magyar nyelv ünneplésének apropója is, egy játékos kvízre hívjuk olvasóinkat. Tegyék próbára magukat, vajon ismerik-e legalább megközelítőleg „a szavak hatalmát, nyelvünk múltját, történetét, fejlődési irányait, változásait” úgy, ahogy a tanár úr tanította évtizedeken át!

(Borítókép: Grétsy László. Fotó: Cseke Csilla / MTI)