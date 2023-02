A kormány megtámadja a magyar választási rendszert bíráló strasbourgi ítéletet

A magyar kormány hosszas mérlegelés után határozott úgy, hogy nem fogadják el az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletét, amiben a magyar választási rendszer nemzetiségekre vonatkozó voksolási szabályokat jogsértőnek találták. A HVG-t az Igazságügyi Minisztérium úgy tájékoztatta, hogy a strasbourgi testület döntésének felülvizsgálása érdekében a Nagykamarához fordulnak.

Az uniós bíróság aggályosnak találta, hogy a nemzetiségi listákra szavazók pártlistára nem voksolhatnak, a határozat szerint a választás titkosságához való jog ezzel sérült. Jogkorlátozásnak tartják, hogy a 13 magyarországi kisebbségből 11 kis létszáma miatt nem tud parlamenti képviselőt választani. A döntés értelmében meg kell változtatni a választási törvény említett jogsértő kereteit, ugyan ajánlást nem tettek arra, hogy ezt hogyan tegyék.

Az ítélet azért nem tekinthető véglegesnek, mert annak elfogadásáról az illetékes kormánynak is nyilatkoznia kell, akik most a Nagykamarához fordultak a felülvizsgálás ügyében. A kérelem indokoltságáról is uniós bírói testület dönt. Ha az úgynevezett szűrőtestület ezt elutasítja, akkor az elmarasztaló ítélet jogerőssé válik. Ha a Nagykamara elé engedik az ügyet, akkor a végleges döntést is az ő kezükbe helyezik.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)