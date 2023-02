Kisiklott egy mérgező anyagokat szállító voinat Ohióban, evakuálták a lakosokat

A The New York Times számolt be szerdán részletesen a vonatbaleset következményeiről. Mint írták, a baleset még február 3-án történt egy Ohio-beli párezer fős kisközség, East Palestine közelében.

Mint írták, a baleset után a mérgező anyagokat szállító vonat kigyulladt, a füst az egész környéket elborította,

és a hatóságok elrendelték a települést kiürítését.

Az evakuációra azért volt szükség, mert a szakértők attól tartottak, hogy a mérgező anyag akár fel is robbanhat. A kiürítés után a mérgező anyagot irányított körülmények közt kiengedték a természetbe azért, hogy elállítsák a tüzet, és megakadályozzák a robbanást. vonatbalesetről több videó is napvilágot látott.

Zajlik a vizsgálat az ügyben

A The New York Times szerint az óriásvonat összesen 150 kocsiból állt, amelyek közül 38 siklott ki a vágányról. A tűz ezeken kívül még további 12 kocsira is átterjedt.

A vonatnak mintegy 20 kocsijában szálíttottak vinil-kloridot (amely egy éghető és mérgező gáznak minősül), és más veszélyes anyagokat.

A baleset vizsgálat még zajlik. Az esetről készült egyik videófelvétel alapján eddig az merült fel lehetséges magyarázatként, hogy a vonat egyik kereke meghibásodott, és ezután siklottak ki a szerelvények. Az előzetes vizsgálati adatokat február végén tehetik közzé.

Az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynöksége (EPA) a baleset után azt közölte: vizsgálják, hogy a környéken a talajt, a levegőt, vagy a vizet megmérgezték az irányított módon kiengedett anyagot. Vasárnap egy jelentésükben azt írták, hogy egyelőre sehol sem mértek „aggodalomra okot adó szinteket”, bár az East Palestine-i lakosok közül

sokan arra panaszkodnak, hogy furcsa szagokat éreznek a baleset óta.

Az EPA 396 lakóházban is megvizsgálta a levegő minőségét, és ezek egyikében sem észleltek olyan szintű koncentrációt az anyagokból, amely veszélyt jelenthetne a lakók egészségére.

Az American Water nevű vízszolgáltató helyi leányvállalata egyelőre szintén arról számolt be, hogy nem észleltek problémás szintű koncentrációt, de a napokban folytatják a méréseket, és közben tettek néhány elővigyázatos lépést annak érdekében is, hogy a térségben biztosítva legyen a vízellátás, ha a helyzet megváltozna.

Sokan még nem térhettek vissza, az állatok pusztulnak a környéken

A 1500-2000 lakos közül sokan még mindig nem térhettek vissza a lakhelyükre. Egyikük azt mondta a CNN-nek, hogy úgy érzik magukat, mint ha a Fehér Zaj című, 2022-es amerikai film statisztái lennének, amelyben szintén egy ehhez hasonló történet elevenítenek meg.

Sérülésekről, illetve halálesetről egyelőre nincs hír, de a lakosok közül sokan fotókat osztottak meg a környéken elpusztult állatokról. Ezen kívül egyesek a szagok mellett fejfájásokra panaszkodnak, és arra, hogy betegnek érzik magukat. A vonatot üzemeltető vállalatot, a Norfolk Southernt két ember be is perelte, és azt követelték, hogy a vállalat biztosítson állandó egészségügyi méréseket/vizsgálatok az érintetteknek, valamint fizesse azokat az egészségügyi kezeléseket is, amelyekre a baleset miatt szükség lesz.

J.D. Vance ohiói szenátor hétfői közleményében azt írta, hogy az esetet hosszútávú vizsgálatban kell elemezni, beleérve azt is, hogy megfelelően működött-e a vonat féke és egyéb alkatrészei, valamint hogy az esetnek lehet-e köze ahhoz, hogy

pár éve lazították a veszélyes anyagokat szállító szerelvényekre vonatkozó törvényi szabályozásokat.

Mint a The New York Times azt is megjegyezte, hogy az amerikai kormányzat 2017-ben változtatta meg azokat az előírásokat, amelyek egyebek mellett előírták, hogy milyen fékrendszerrel kell rendelkeznie a mérgező anyagokat szállító vonatoknak.