A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-áig – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, a Fővárosi Főügyészség

ma indítványozta a divattervező és társa letartóztatásának meghosszabbítását azért, hogy biztosítható legyen a gyanúsítottak rendelkezésre állása, illetve szabadlábra helyezésük vagy enyhébb kényszerintézkedés esetén befolyásolhatnák a nyomozást.

Herczeg Zoltánt és egy társát 2022. október 21-én, úgynevezett bűnügyi információk alapján fogták el, Budapest IV. és XIII. kerületében. A divattervező személyautójában és lakásán

körülbelül 100 gramm marihuánát és 16 gramm kokaint, a másik férfinál körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint gyanús port, az elsődleges adatok szerint kokaint találtak.

A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban azt tagadta, hogy terjesztette is a szert. Decemberben szabadlábra helyezéséért, valamint az enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte.

Herczeg különböző balliberális rendezvényeken jelent meg rendszeresen, korábban Márki-Zay Péter támogatója volt, 2019-ben még az önkormányzati képviselő-választáson is indult a baloldali összefogás és a Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben – idézte fel a Magyar Nemzet. Divattervezőként provokatív, kormány- és kormányfőellenes ruhadarabokat is tervezett.

Herczeg Zoltán bizonyítottság esetén kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel szembesülhet, az ítélkezési gyakorlat szerint mint első bűntényes középértékre, négy évre számíthat – írta a Magyar Nemzet.

