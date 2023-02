Az MSZP újabb polgármesterjelölteket mutatott be, tárgyalnának a többi ellenzéki párttal

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke újabb öt olyan politikust jelentett be, akiket támogat az MSZP, ha indulnak a 2024-es önkormányzati választásokon. A politikus elárulta azt is, hogy az ellenzéki pártok többsége nyitottságot mutatott a megbeszélésekre.

Az MSZP úgy látja, hogy „nincs demokratikus és jóléti Magyarország erős önkormányzatok és önkormányzatiság nélkül”, de az elmúlt időszakban a kormány az önkormányzatokat „megszorításokkal sújtotta, hadilábon áll az önkormányzatisággal, ahol csak tudja, leépíti az önkormányzatiságot”.

Kunhalmi Ágnes sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az önkormányzatok vannak közel az emberekhez, a helyiek a polgármesterekhez, a képviselőkhöz tudnak fordulni. Hozzátette:

Amikor a Fidesz elvonja a forrásokat, akkor nem a polgármesterrel babrálnak ki, vagy a képviselőkkel, hanem a településen élőkkel.

A szocialisták szerint itt az ideje elkezdeni a felkészülést az önkormányzati választásokra, mert a Fidesz nem tétlenkedik. A párt társelnöke úgy vélekedett, nem véletlenül tették ugyanarra a napra az európai parlamenti és az önkormányzati választást, mert a Fidesz nem akarja, hogy önkormányzatiságról, a településen elért eredményekről szóljon a kampány,

vastag brüsszelezést, szuverenitáskérdést és identitáskampányt akar csinálni az egész választásból.

Kunhalmi Ágnes hangsúlyozta: a Fidesznek az a célja, hogy a „2019-ben nyert demokratikus városvezetőket megbuktassa és kitakarítsa az elnyert helyükről”, az ellenzéknek viszont az az érdeke, hogy ez ne történjen meg.

Levelet írtak

A politikus közölte azt is, hogy

az MSZP levélben fordult a többi demokratikus párt felé annak érdekében, hogy a helyi együttműködések érdekében kezdjük el a tárgyalásokat. Örömmel nyugtáztam, hogy a demokratikus ellenzéki pártok többsége nyitottságot mutatott a megbeszélésekre. Ennek fő irányvonala – amit az MSZP képvisel –, hogy helyben kell megállapodásokat kötni, és a legjobb jelölteket kiválasztani.

Kunhalmi Ágnes világossá tette, hogy mindenhol egy jelöltet kell állítani a kormánypártok indulójával szemben, ha pedig az együttműködő felek nem tudnak megállapodni, akkor az előválasztást lehet alkalmazni. Kitért arra is, hogy a helyi választásokba a civileket is be kell vonni, megtalálva azt a konstrukciót, amivel maximalizálni lehet a szavazatokat, „valahol ez egyesületi forma, valahol pártlogó, valahol civilek és pártok együtt”, erről helyben kell dönteni.

Újabb öt jelölt

Kunhalmi Ágnes bejelentett öt olyan politikust, akiket indulásuk esetén támogat polgármesterjelöltként az MSZP:

Lengyel Róbert – Siófok jelenlegi polgármestere, korábbi rendőrkapitány

Kormos Anna – 36 évig dolgozott az egészségügyben, mezőcsáti MSZP-s önkormányzati képviselő

Gajda Péter – XIX. kerületi polgármester

Horváth Csaba – XIV. kerületi polgármester

Bónis Imre – Sámod MSZP-s polgármestere

A szocialista párt korábban tizenegy politikus mögé állt be a 2024-es önkormányzati választásokhoz közeledve: támogatják Nemény Andrást, Szombathely szocialista polgármesterét, Fehér László celldömölki városvezetőt, az MSZP-s Szabó Józsefet, aki Répcelakot vezeti, Péterffy Attila pécsi polgármestert, valamint Márton Rolandot, aki Székesfehérvár, Csige Tamást, aki Hajdúdorog, Grőber Attilát, aki Pápa, Somlyódy Csabát, aki Budapest X. kerületében, Csizmazia Ferencet, aki Budapest XVI. kerületében, Lukoczki Károlyt, aki a főváros XVII. kerületében és Pajin Bálintot, aki Budapest XXII. kerületében lenne polgármester.