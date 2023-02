A DK őt juttatná a parlamentbe, a Momentum hazudozásról beszél, de mit szólnak a többiek?

Kordás László országgyűlési képviselő tragikus halála miatt a Demokratikus Koalíciónak döntenie kellett a 2022-es országgyűlési választáson szerzett listás mandátum sorsáról. A DK elnöksége azt a döntést hozta, hogy a jövőben Ráczné Földi Judit fogja betölteni a megüresedett országgyűlési mandátumot – számoltunk be hétfőn a párt döntéséről.

A DK úgy jellemezte a székesfehérvári politikust, hogy „közgazdász, 10 éve a Demokratikus Koalíció tagja, 2015 óta pedig székesfehérvári önkormányzati képviselő. Judit Székesfehérváron sokszor megmutatta, hogy milyen egy igazi ellenzéki politikus, de az országos politikában is bizonyította, hogy az Orbán-rendszer kérlelhetetlen ellenfele.”

A szakpolitikai portfóliójáról elmondták, hogy Ráczné Földi Judit „neve mára összeforrott a sporttámogatásokkal kapcsolatos korrupció felderítésével, hiszen éveken át pereskedett azért, hogy kiderüljön, mire költötte az Orbán Viktor által alapított Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány a taopénzeket. Az ő többéves munkája nélkül talán soha nem tudhatta volna meg az ország, hogy a futballra felvett közpénzmilliárdok egy részét Felcsúton libamájra és Túró Rudira költötték.” A politikus a lombikprogrammal összefüggő kérdésekkel és az érintett családok támogatásával is kiemelten foglalkozik.

A Momentum szerdán erős szavakkal reagált Ráczné Földi Judit jelölésére:

Igenis van felelősségünk abban, hogy kik ülnek a magyar parlamentben. A Momentum most is az igazság oldalára áll, és kimondjuk, amit más nem: hazudozó politikusokra nincs szükség a magyar parlamentben. Ráczné Földi Judit pedig hazudott az előválasztáson, mert az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozat ellenére aláírási joga volt egy offshore helyszínre bejegyzett vállalkozásban.

Azt is leszögezték, hogy hisznek a politikai kultúraváltásban, ezért mindent megtesznek, hogy ne lehessen átlépni a vörös vonalat, „nem tudjuk támogatni olyan ellenzéki politikus mandátumhoz jutását, aki nem mondott igazat, ezzel becsapva a többi ellenzéki pártot és az ellenzéki szavazókat. Csak akkor fogunk sikert elérni a Fidesz hazug rendszerével szemben, ha nem maradunk csendben akkor, amikor az ellenzéki oldalon hazugságot hallunk, látunk.”

A párt bejelentése azért is érdekes, mert Ráczné Földi Judit a közös ellenzéki listán szerepelt, amelyen a Momentum is jelölőszervezet. A politikus korábban a Válasz Online erre vonatkozó cikkei után keveredett offshore ügybe, amiről itt írtunk.

A hatpárti ellenzéki szövetség a 2022-es országgyűlési választáson 38 listás mandátumot szerzett. Ráczné Földi Judit a lista 62. helyén szerepelt, több olyan DK-s is előtte állt, akik szintén nem jutottak mandátumhoz, helyettük mégis a székesfehérvári politikus mellett döntött most a pártvezetés. Manhalter Dániel a 40., Glázer Tímea a 43., Nemes Gábor a 46., Czuczu Tamás az 52., Mucsi Tamás az 55., Szőkéné Kopping Rita az 58. volt a közös listán a DK-s jelöltek közül.

Ráczné Földi Judit jelöléséről megkérdeztük a korábbi hatpárti összefogás többi szereplőjét. Az LMP-től az alábbi választ kaptuk:

A zöld párt egyébként úgy látja, ez a vita felesleges, „hiszen ahogy korábban is mondtuk, nem helyekkel, listákkal és jelöltekkel szeretnénk foglalkozni, hanem leginkább azzal, hogy Magyarországból ne legyen akkugyarmat”.

A Párbeszéd nem támogatja, hogy Ráczné Földi Judit kapja a mandátumot – közölték lapunk érdeklődésére, hozzátéve:

Minden jelölt esetében egyértelmű kizáró ok volt az offshore-érintettség, és a vörös vonal átlépését időközben jogerős bírósági ítélet is alátámasztotta. Emlékeztetnénk: annak idején e témában – az MSZP-vel közösen – etikai beadvánnyal is éltünk.