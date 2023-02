Nagy Feró: Mindig a rendszer ellen voltam, most is a rendszer ellen vagyok, de…

Nagy Feró már nagyon várja Orbán Viktor évértékelő beszédét. Személyesen is jelen lesz a zenész, de úgy véli, nem lóg majd ki a sorból. A Beatrice frontembere elmondása szerint mindig is lázadó volt, ami ugyan nem változott, de most a liberális rendszer ellen lázad – igaz, magát liberálisnak tartja.

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor február 18-án, szombaton tartja évértékelő beszédét, amely a Várkert Bazárban lesz Budapesten 15 órától. A miniszterelnök pénteken már be is járta a helyszínt, amiről egy videóban is beszámolt.

Az évértékelővel kapcsolatban Nagy Feró a Hír TV-nek beszélt arról, hogy mindig is lázadó volt és most is a rendszer ellen lázad.

Mindig a rendszer ellen voltam, most is a rendszer ellen vagyok, de a liberális, európai rendszer ellen

– fogalmazott Nagy Feró.

A zenész elmondása szerint liberális, bár a liberális barátainak is nehéz ezt megérteniük néha. „Én tőlem bárki bármit mondhat, legfeljebb azt mondom, hogy hülye” – jelentette ki, hozzátéve: örül, hogy ott lehet a miniszterelnök évértékelőjén.

Arról is beszélt a Beatrice frontembere, hogy szerinte nem háborít fel sokakat a megjelenése az eseményen, csupán a „fizetett, baloldali trollok” háborodnak fel azon, hogy egy lázadó rockzenész is jelen lesz egy – ahogy a műsorvezető fogalmazott – „öltönyös rendezvényen”. Nagy Feró úgy véli, hogy a hétköznapi, valamint a kétharmadhoz tartozó emberek nem kritizálják őt.

A liberálisok nincsenek olyan sokan, csak valahogy belénk verik ezt a dolgot, de ha megnézem ezt a dolgot, tehát ha megnézem a hozzászólásokat, akkor azt látom, hogy hát… Ötvenből öt mondta, ez több mint az egyharmad

– vélekedett.

Nagy Feró nem tudja, mire számíthat az évértékelőn, de szerinte a miniszterelnök most végre rendet tesz a fejekben, mert minimum öt évvel „előttünk” jár fejben. Szerinte ezt bizonyítja az is, hogy Orbán Viktor 2006-ban azt mondta, a jóisten nem akarta, hogy ő legyen a miniszterelnök. Ezt akkoriban nem hitte el a zenész, de amikor 2010-ben kétharmados győzelmet aratott a Fidesz, megvilágosodott.

Miről lehet szó az évértékelőn?

A miniszterelnök a hivatalos eküjének letétele után a május 16-i parlamenti beszédében kijelentette, hogy a veszélyek korába léptünk. Azóta pedig ez lesz az első évértékelője a Orbán Viktornak. Kovács János, politikai elemző ezzel kapcsolatban elmondta lapunknak, hogy nem áll távol a miniszterelnöktől a „háborús miniszterelnök szerepfelfogása”.

Orbán Viktor idei évértékelő beszédének várható témái között szerepel a háború, valamint annak gazdasági hatásai. Az Oroszország elleni uniós szankciók, a béke iránti elkötelezettség, az energiapolitika és az eddigi eredmények felsorolása.

(Borítókép: Nagy Feró. Fotó: Cseke Csilla / MTI)