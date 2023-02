Ismét többet kell fizetni az iskolai menzáért az egyik nagyvárosban

Az egyik helyi iskolában eddig 15 ezer forintba került egy gyermek havi étkezése. Ez most 18 százalékkal emelkedik, és nem először ebben az évben. Az elszálló élelmiszerárak miatt az önkormányzat kénytelen volt fél évben belül másodszor emelni és a pluszköltségeket a szülőkre áthárítani. A DK helyi szervezete szerint „az orbáni inflációt nem a szülőkkel kellene kifizettetni” − közölte az ATV Híradója.

Fodor István nyíregyházi lakos szerint „nem látványberuházásokra és propagandára kell elkölteni teljesen feleslegesen milliárdokat”, hanem ehelyett segíteni kellene „azokat a magyar családokat, akiket olyan sokat emleget Magyarország kormánya”.

A helyi ellenzék tartózkodott a szavazáskor. Ezzel együtt úgy vélik, a vállalkozó jogosan kér pluszpénzt, ha nem akar csődbe menni. A stábnak nyilatkozó ellenzéki képviselő apaként viszont túlzásnak tartja az áremelést.

Személy szerint mi nem örültünk ennek a családban, a feleségem meg is jegyezte, hogy a családi pótlék sem fedezi lassan a gyerekek étkeztetését. És most mi lesz? Hát fizetjük továbbra is azt, amit kell