Öt 30 év alatti háziorvos maradt a magyar egészségügyben

A Magyar Orvosi Kamara a Facebook-oldalára töltött fel egy képet, amelyen keresztül megüzente, hogy összesen öt fő 30 év alatti háziorvos van Magyarországon.

2022 novemberében arról számoltunk be, hogy hatalmas probléma jelentkezhet a háziorvosi ellátásban Magyarországon, ugyanis egy közvélemény-kutatásból az derült ki, hogy csupán az orvostanhallgatók öt százaléka szeretne háziorvos lenni.

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő akkor úgy vélekedett, a háziorvosi pálya lehetne vonzó, de nem az, mivel a szakmának nincs komoly tekintélye, noha a háziorvos az orvos-beteg találkozás legfontosabb állomása. Ennek egyik okát abban látta, hogy a háziorvosokat diszpécsernek tekintik az emberek.

Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára már tavaly szeptemberben is arról számolt be, hogy összeomolhat az egészségügy, ugyanis az ellátás színvonala egyre inkább romlik. Svéd Tamás azt is elmondta akkor, hogy már most is halnak meg emberek ellátási hiányosságok miatt.

Átalakítják az egészségügyi ellátást

A Belügyminisztérium tavaly az év utolsó napján tette közzé azt a módosítást, amely új alapokra helyezi egyebek mellett a praxiskörzeteket, az állami mentőszolgálat szerepét és a szakápolási rendszert is.

Emiatt a központi ügyelet megszervezéséért – Budapesten kívül – az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) lesz a felelős. Ez alapján az OMSZ a háziorvosi, házi gyermekorvosi részvétellel működő ügyeletet hétköznap 16.00–22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08.00–14.00 óráig biztosítja.

Az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer február 1-jén Hajdú-Bihar vármegyében már el is indult. Az új rendszerben a 1830-as telefonszámot kell majd hívni, és vármegyénként lesz központi triázs, ahol a diszpécser a kikérdezési protokoll alapján megfelelő helyre irányítja a beteget. Ez azt jelenti, hogy a beteghez mentőt riaszthat, beküldheti a beteget az orvosi ügyeletre, és megkérheti, hogy másnap fáradjon be a háziorvosához.

Nyomásgyakorlásba kezdtek az orvosok

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) küldöttközgyűlése február elején egyhangúlag megszavazta, hogy a hosszú távú célok elérése érdekében a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződést, helyezzék letétbe feladatellátási szerződésük felmondását, a kórházi orvosok pedig önkéntes többletmunkájuk felmondását helyezzék letétbe. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magyar egészségügy helyzete tarthatatlanná vált.

Ezt követően arról tájékoztatott a MOK, hogy több orvos is jelezte, presszió, fenyegetés éri őket az ügyeleti ellátási szerződés megkötése miatt.

Ezzel összefüggésben azt üzenték kollégáiknak, hogy a MOK elnöksége etikai eljárást kezdeményez egy megyei háziorvosi kollegiális vezetővel szemben, aki néhány napja a háziorvosokkal folytatott megbeszélésen a saját kollégáit negatív értékítélettel minősítette, és valótlan állításokat tett az orvostársadalom összefogásával kapcsolatban.

