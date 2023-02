A főváros 14. kerületében található 58. körzet háziorvosa, Zsigri Szabolcs április 30-tól véglegesen befejezi rendelését, körzeti nővére, Hajdu Erika pedig nyugdíjba vonul. Minderről Facebook-oldalán számolt be a népszerű háziorvos. Posztjában azt írta, hogy

a körzeti nővér nyugdíjba vonul, ő pedig német nyelvtanulásba kezd.

Leszögezte, a távozás okai között nem szerepel sem az orvosi fizetés, sem pedig a megnövekedett munkamennyiség. A teljesség igénye nélkül felsorolt jónéhány okot, ami miatt a váltás mellett döntött, mint például:

az orvosi munka helyett egyre több felesleges adminisztrációt végeznek,

a páciensek gyógyításában mindennaposak a kudarcaik, amikor nem tudnak objektív okok miatt előrelépni, megfelelő kezelést, ellátást nyújtani,

költségvetésük a jelentősen megnövekedett kiadások miatt egyre nehezebben tartható,

napi szinten több órát töltenek el felesleges adminisztrációval, igazolások, táppénzes papírok, szociális igazolások kiadásával,

valamint az elmúlt időszakban sem történtek meg a páciensek, háziorvosok, szakmai szervezetek bevonásával történő egyeztetések, nem készültek átfogó tervek.

